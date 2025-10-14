I carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari intervenuti per lo sgombero. La cascina era una trappola pronta a esplodere

Trasformare la propria abitazione in una bomba artigianale è un atto che oscilla tra la disperazione e la lucida determinazione. Qualunque sia il movente, il risultato è lo stesso: tre famiglie distrutte, una comunità sotto shock e il vuoto lasciato da uomini che credevano nel dovere.

All’alba, per lo sgombero erano intervenute le API — le Aliquote di Primo Intervento dell’Arma dei Carabinieri, incaricate delle situazioni più estreme. Da Padova erano partiti Valerio Daprà , 56 anni, e Davide Bernardello , 36 anni; da Mestre era arrivato Marco Piffari , 56 anni. Tutti e tre veterani, tutti e tre non più tornati a casa.

Redazione web

