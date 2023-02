Carabiniere aggredito da un ragazzo durante un controllo: frattura del femore. Denunciato l’aggressore

Un triste incidente si è verificato nella serata di martedì a Strambino, in provincia di Torino: un carabiniere in servizio alla sezione radiomobile di Ivrea ha riportato la frattura del femore durante un controllo di routine. Il carabiniere è stato aggredito da un ragazzo trovato in possesso di una modica quantità di stupefacenti ed è stato sottoposto successivamente ad un intervento chirurgico.

L’aggressore, rintracciato e denunciato per resistenza e lesioni personali, La situazione rimane ancora grave ma le sue condizioni sono costantemente monitorate dagli specialisti medici. Il fatto è stato condannato a livello locale e nazionale come un atto gravissimo che non può essere tollerato.