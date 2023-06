Bimba morta in auto a Roma, genitori sotto shock. Indagato per il papà carabiniere per abbandono di minore: «Tragica fatalità»

Sono in stato di shock i genitori della bambina di 11 mesi trovata morta in auto a Roma in zona Cecchignola. La piccola sarebbe stata dimenticata in macchina da uno dei due genitori, che avrebbe dovuto accompagnarla all’asilo nido. La bambina infatti era attesa al nido dove però non è mai arrivata. Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della bambina. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il padre della bambina, un carabiniere in servizio in una struttura dello Stato maggiore della Difesa, avrebbe dovuto portarla all’asilo. Quando la moglie è andata a riprendere la piccola nella struttura vicina all’ufficio del carabiniere le hanno detto che la bambina non c’era. Sul suo corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza. L’auto era parcheggiata all’interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo.

Ad allertare i soccorsi un passante che avrebbe notato la piccola nell’auto. L’uomo ha anche rotto il vetro dell’auto per cercare di aiutare la piccola ma nonostante il gesto e l’arrivo dei soccorsi non si è potuto che constatare il decesso della bambina.

Gli inquirenti hanno aperto un’indagine su questo caso. Gli investigatori ritengono che l’accaduto sia stato causato da una tragica fatalità e non da una mancanza di attenzione. Per questo motivo, l’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati per abbandono di minore, come atto dovuto. L’uomo sarà interrogato dagli inquirenti, in presenza del suo avvocato, per capire meglio i motivi che hanno portato a questo tragico evento.

