ROMA: BIMBA MORTA IN AUTO, PAPA’ DOVEVA PORTARLA ALL’ASILO

I genitori della bambina di un anno trovata morta in auto a Roma sono in stato di shock: il papà della piccola, un carabiniere che presta servizio in una struttura dello Stato maggiore della Difesa, doveva portare la figlia all’asilo. Ma quando alle 14 la moglie è andata alla scuola d’infanzia che è vicino alla Direzione generale del personale militare dove lavora il marito, i dipendenti dell’asilo riservato ai dipendenti della struttura militare le hanno detto che la bimba non c’era. Poi la tragica scoperta del decesso della bambina: era nell’auto parcheggiata poco distante.

L’auto si trovava infatti all’interno della cittadella militare della Cecchignola che ospita appartenenti e uffici in uso alle forze armate nella zona Sud della Capitale. Ad allertare i soccorsi è stato un passante che avrebbe notato la piccola nell’auto. Secondo quanto si apprende ad intervenire in soccorso della piccola sarebbero stati i militari di piantone nella cittadella dell’esercito. Uno dei militari avrebbe rotto un finestrino cercando di salvare la piccola trovata purtroppo esanime all’interno dell’auto.

La piccola sarebbe stata dimenticata in auto dal padre: questa al momento la prima ipotesi investigativa che i carabinieri stanno seguendo. La vettura e l’area adiacente sono stati sottoposti a sequestro dagli inquirenti e sono in corso i rilievi.

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI