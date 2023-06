Malore improvviso, muore a 50 anni il Luogotenente dei carabinieri Gerardo Cantarella

Tragedia per l’Arma dei carabinieri siciliana. Il luogotenente Gerardo Cantarella, 50 anni, è morto per un arresto cardiocircolatorio nella sua abitazione di Modica. E’ successo ieri mattina. Il carabiniere lascia la moglie e due figli, un ragazzo diciassettenne e una bambina di otto anni. Cantarella, originario della provincia di Salerno, era addetto al Nor – Aliquota operativa della Compagnia di Modica. Aveva lavorato alla stazione di Palermo Crispi. Vent’anni fa era stato trasferito come comandante alla stazione di San Cipirello, per poi essere assegnato al Comando della stazione di Cinisi.

Un esempio per i colleghi

È sempre stato un esempio per i colleghi per il suo modo di agire e si è fatto voler bene ovunque abbia prestato servizio. In occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2022 era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quale giusto riconoscimento per una carriera condotta con encomiabile spirito di servizio e grandissima dedizione all’Arma e allo Stato Italiano.

I funerali si terranno oggi 8 giugno, ore 15.00, presso il Duomo di San Giorgio a Modica.

