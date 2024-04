Incidente di Campagna, dimesso il terzo carabiniere coinvolto

Tornerà a Terlizzi, oggi, Paolo V . , il carabiniere che era alla guida della Fiat Punto sabato notte, dove hanno perso la vita due colleghi, Francesco Pastore e Francesco Ferraro. Ieri mattina, il paziente ha avuto un incontro con degli psicologi che lo hanno raggiunto nel reparto di Ortopedia dell`ospedale di Eboli. Il conducente della Punto ha riportato tre fratture nell`impatto, tutte guaribili nel giro di qualche mese.

Paolo era seduto sul lato sinistro dell`auto. Pastore e Ferraro erano accanto a lui, alla sua destra. Su quel lato destro della Punto è piombata la Rang Rover bianca guidata da Nancy L . , la 31enne di Campagna lanciata a velocità sostenuta lungo la Statale 91.

È probabile che la conducente del Suv stesse superando la Fiat Punto di un pensionato di Campagna, prima di impattare contro i tre carabinieri. Il pensionato è il ferito più grave dell`incidente. Da sabato notte, è ricoverato in Rianimazione all`ospedale di Battipaglia per la frattura dello sterno e per delle complicanze cardiache. Sull`asfalto in tanti hanno cercato segni di frenata.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI