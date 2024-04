Bronze Sabre 2024, il Regional Command West dimostra la sua prontezza operativa

Nei giorni scorsi presso la base militare di Camp “Villaggio Italia”, alla presenza del Comandante di KFOR Generale di Divisione turco Özkan Ulutaş, gli assetti del Regional Command West (RC-W) di KFOR hanno condotto l’esercitazione Bronze Sabre 2024, finalizzata a verificare il livello di prontezza operativa raggiunto e a potenziare le procedure di impiego degli assetti della NATO in Kosovo.

Il contesto addestrativo di riferimento ha previsto l’esecuzione di una operazione Civil Disturbance Operation, con l’impiego di unità in tenuta anti-sommossa per il controllo della folla. Le unità italiane di RC-W, composte in gran parte da militari del 1° Reggimento Bersaglieri dell’Esercito Italiano, hanno operato con il supporto di tre UH-60 – Black Hawk dell’Aviation Battalion del Regional Command East, sono state inoltre assicurate attività di elitrasporto tattico, Heli-sniping (tiratori scelti a bordo di elicotteri) ed Heli-Medevac (evacuazioni mediche con aeromobili).

“La Bronze Sabre 2024 rappresenta il risultato dei nostri continui sforzi tesi a mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo, sotto il mandato delle Nazioni Unite. Esemplari sono state la dedizione e la professionalità dimostrate da tutti i partecipanti, esse riflettono il nostro costante impegno per contribuire a una sicurezza durevole per tutto il Kosovo”, queste le parole che il Generale Ulutaş ha rivolto al termine dell’esercitazione ai militari di RC-W.

Il Contingente italiano della KFOR, opera secondo quanto previsto dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1999.

Tutte le attività svolte in teatro operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

