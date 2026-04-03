Autismo, inclusione e Arma: a Casale Renzi una Pasqua che parla con i gesti, non con la retorica

Un incontro che lascia il segno

Alla vigilia della Pasqua, nel verde suggestivo di Casale Renzi, si è svolto un appuntamento di forte intensità umana, capace di unire il senso delle istituzioni alla concretezza dell’inclusione. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo a conclusione delle iniziative organizzate per la “Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, ha accolto un folto gruppo di ragazzi accompagnati da familiari ed educatori di varie associazioni capitoline.

Non una semplice cerimonia, ma un momento costruito su ascolto, attenzione e rispetto reciproco, in un clima di autentica partecipazione e vicinanza. A raccontare il senso più profondo dell’iniziativa non sono state soltanto le parole, ma soprattutto gli sguardi, i sorrisi e gli abbracci che hanno scandito l’intera mattinata.

L’inclusione prende forma tra natura, musica e relazione

L’incontro ha offerto ai ragazzi un’esperienza diretta e coinvolgente, pensata per trasformare la partecipazione in presenza viva, concreta, memorabile. Durante la mattinata, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino le peculiarità della tutela dell’ambiente e della salvaguardia delle specie animali protette, grazie al coinvolgimento in postazioni sensoriali realizzate per l’occasione dai Carabinieri della Biodiversità.

Accanto a questo percorso, alcuni ragazzi, supportati dagli istruttori, hanno potuto vivere il “battesimo della sella” con i cavalli del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, mentre altri si sono cimentati come cantanti e musicisti insieme ai maestri della Banda dell’Arma. Grande entusiasmo ha accompagnato anche la possibilità di salire a bordo dei mezzi con i colori d’istituto, vivendo da vicino, con spontaneità e meraviglia, il volto più accessibile e umano dell’Arma.

Il valore di una presenza che sa farsi comunità

Il culmine della giornata è coinciso con il momento dello scambio degli auguri pasquali, durante il quale il Comandante Generale si è intrattenuto con gli ospiti dell’evento, sottolineando come occasioni di incontro fondate sui valori di ascolto, rispetto e inclusione contribuiscano a rafforzare il legame tra l’Arma e le Comunità.

È proprio qui che l’iniziativa assume un significato che va oltre il perimetro dell’evento: quando l’istituzione sceglie di esserci con sensibilità, misura e autenticità, il messaggio arriva con più forza. Senza enfasi artificiale, senza formalismi vuoti. Solo con la concretezza dei gesti.

La gioia semplice di un gesto simbolico

Al termine dell’incontro, i ragazzi, i loro genitori e i rappresentanti delle associazioni hanno espresso sincera gratitudine per l’attenzione e la sensibilità ricevute. A rendere ancora più speciale la mattinata è stato anche il gesto simbolico della consegna delle uova di Pasqua da parte dell’Arma, un momento che ha regalato ai presenti autentica gioia e serenità, illuminando i volti dei ragazzi e accompagnando con dolcezza l’attesa della Pasqua.

La cornice USMIA: il commento di Giuseppe La Fortuna e Giuseppe De Rosa

A fare da cornice all’evento, il commento dei segretari nazionali USMIA, Giuseppe La Fortuna e Giuseppe De Rosa, che restituisce con efficacia il senso più vero della giornata: quando un’istituzione incontra le persone nel segno dell’umanità, dell’ascolto e della vicinanza, il valore pubblico diventa immediatamente percepibile e concreto.

Per Giuseppe La Fortuna e Giuseppe De Rosa, iniziative come questa mostrano il volto più alto del servizio: quello che non si limita al ruolo, ma si traduce in presenza, sensibilità e capacità di accogliere. Nel contatto con i ragazzi, nelle attenzioni dedicate alle famiglie, nella delicatezza dei gesti e nella qualità della partecipazione, si coglie infatti una dimensione dell’Arma che parla direttamente alle comunità e rafforza un patrimonio fatto di fiducia, prossimità e rispetto.

Un incontro, quello di Casale Renzi, che secondo i due segretari nazionali USMIA assume un significato ancora più forte perché riesce a evitare ogni sterile rappresentazione, consegnando invece un messaggio limpido: l’inclusione non è uno slogan, ma una responsabilità da vivere con serietà, empatia e coerenza. Ed è proprio in giornate come questa che la forza delle istituzioni si misura nella capacità di lasciare un segno positivo, vero e duraturo nella vita delle persone.

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