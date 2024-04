AUMENTI CONTRATTUALI IN ARRIVO ANCHE PER I DIRIGENTI DELLE FORZE ARMATE

Dopo la definizione della rappresentatività sindacale, partiranno a breve le trattative per il rinnovo del contratto del comparto difesa e sicurezza. Si delineano quindi interessanti sviluppi sul fronte retributivo per le forze armate e le forze dell’ordine nel 2024, con aumenti complessivi che dovrebbero garantire un sensibile miglioramento del potere d’acquisto per queste categorie. Riportiamo una nota del SIAMO Esercito sugli aumenti contrattuali in arrivo anche i dirigenti delle Forze Armate.

“Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con apposita circolare del 9 aprile 2024 ha, tra i vari punti, fornito ulteriori indicazioni sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024. In particolare, assume rilievo la parte relativa al “trattamento economico del personale” che delinea i previsti aumenti destinati ai dirigenti delle FFAA e di Polizia per l’anno 2024, pari al 4,80%, alla luce delle proiezioni fornite dall’ISTAT, adeguamenti che dovranno essere recepiti in apposito D.P.C.M. in corso di perfezionamento.

Gli aumenti per i dirigenti, si affiancano a quelli previsti per il restante personale contrattualizzato cui il governo ha destinato 1,5 miliardi di euro con incrementi medi del 5,5% pari a circa 180 euro lordi e che troveranno seguito nel prossimo rinnovo contrattuale al cui tavolo negoziale – ora che sono stati pubblicati i decreti che fissano la rappresentatività delle associazioni sindacali.”

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI