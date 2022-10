Altare della Patria, l’omaggio del Ministro Crosetto al Milite Ignoto

Ieri mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti delle guerre cui l’Italia ha partecipato e del loro eroico sacrificio. Il Ministro ha deposto una corona d’alloro e si è inginocchiato fermandosi per alcuni minuti in silenzioso raccoglimento.

Ad accoglierlo sono stati il capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandate Generale della Guardia di Finanza, il Vice Segretario Generale della Difesa/ Vice Direttore Nazionale Armamenti.