Valentino, carabiniere e padre di due figli, muore a 58 anni. Era in servizio ad Ancona, l’addio a Marotta

Un malore improvviso si è portato via la vita di un carabiniere papà di due figli di 17 e 21 anni. Choc a Marotta per la scomparsa di Valentino Ferretti, 58 anni, militare dell’Arma in servizio all’ufficio personale ad Ancona.

Per cause naturali il suo cuore ha cessato di battere e ieri mattina alle 10 la chiesa di San Giovanni Apostolo in via Martini si è tributato l’ultimo saluto a quello che tutti descrivono come una persona gentile, generosa, affabile, elegante, un padre e un uomo esemplare. Tra gli ultimi a vederlo in città è stato il titolare di una storica sala giochi del viale, dove la moglie di Ferretti è impiegata in una boutique.