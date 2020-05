UK, Leonardo e Thales integrano sistema Martlet su elicottero AW159

Leonardo e Thales solo liete di annunciare il primo lancio avvenuto con successo del missile leggero multiruolo (Lmm) “Martlet” di Thales dalla piattaforma dell’elicottero AW159 Wildcat di Leonardo. Secondo quanto si legge in un comunicato stampa, il lancio e’ stato condotto nell’ambito di un programma del ministero della Difesa del Regno Unito e ha dimostrato l’integrazione del sistema Martlet nella piattaforma dell’elicottero AW159.

Si tratta, secondo il comunicato, di una pietra miliare per il programma che permettera’ a questo dispositivo di entrare in servizio per la Marina militare britannica nel corso di quest’anno. “Questa pietra miliare dimostra che la combinazione dell’AW159 Wildcat e del missile Martlet sara’ uno strumento efficace e flessibile per la Royal Navy”, ha dichiarato il managing director di Leonardo Helicopters Uk, Nick Whitney.