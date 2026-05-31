Torino, ufficiale dell’Esercito sventa furto ad un anziano: ladro bloccato

Il furto in strada davanti agli occhi di un tenente

Un ufficiale dell’Esercito ha sventato un furto ai danni di un anziano a Torino, intervenendo in pochi istanti dopo aver visto un uomo sottrarre un telefono cellulare dalla tasca della vittima. L’episodio è avvenuto in corso Vinzaglio, nei pressi del civico 35.

Il militare, un ufficiale frequentatore della Scuola ufficiali dell’Esercito di Torino appartenente al 203° Corso “Lealtà”, aveva notato una persona muoversi con fare sospetto mentre seguiva da vicino una coppia di anziani.

Il sospetto, il borseggio e la fuga tentata

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe seguito per strada i due anziani fino a quando, approfittando di un momento favorevole, avrebbe rubato il cellulare dalla tasca posteriore dei pantaloni di una delle vittime.

Subito dopo il furto, il presunto ladro avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente. Una scena durata pochi secondi, ma sufficiente perché l’ufficiale in divisa comprendesse cosa stava accadendo e decidesse di intervenire.

L’intervento dell’ufficiale dell’Esercito

Il tenente ha raggiunto l’uomo e lo ha immobilizzato a terra, impedendogli di proseguire la fuga. Il militare è rimasto sul posto, mantenendo fermo il presunto autore del furto fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Nel frattempo, un passante ha allertato i Carabinieri, consentendo l’intervento della pattuglia dell’Arma.

Arrestato il presunto responsabile

Una volta arrivati in corso Vinzaglio, i Carabinieri hanno preso in consegna l’uomo e lo hanno arrestato. Il tempestivo intervento dell’ufficiale ha permesso di bloccare il responsabile subito dopo il furto e di evitare che riuscisse a far perdere le proprie tracce.

L’episodio mette in evidenza l’importanza dell’attenzione in strada, soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili. In questo caso, la prontezza del militare ha fatto la differenza: uno sguardo attento, pochi istanti di decisione e il furto ai danni dell’anziano è stato fermato.

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