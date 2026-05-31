Il capo del Pentagono Hegseth si allena sulla USS Boxer con i Marines: verso Singapore con la maglia “This is WAR”

Il Segretario alla Difesa Usa a bordo della USS Boxer

Pete Hegseth, Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, si è mostrato in una veste tutt’altro che protocollare a bordo della USS Boxer, nave d’assalto anfibio della United States Navy, durante il viaggio verso Singapore per partecipare allo Shangri-La Dialogue, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla sicurezza nell’area asiatica.

Nei video diffusi dalla nave, Hegseth si allena insieme al personale militare statunitense: flessioni, affondi e addominali sul ponte, circondato da marinai e Marines. A colpire, oltre alla scena muscolare e altamente simbolica, è la maglia indossata dal capo del Pentagono, con la scritta in evidenza: “This is WAR”.

Allenamento con i militari e foto di rito

La sequenza mostra Hegseth impegnato in esercizi fisici con uomini e donne in uniforme. Al termine dell’allenamento, il Segretario alla Difesa posa al centro del gruppo per la foto di rito, circondato dai militari presenti a bordo della USS Boxer.

Un’immagine costruita con precisione: il capo politico della Difesa americana che suda con le truppe, la nave da guerra come sfondo, il messaggio sulla maglia che non lascia spazio a sfumature. In un momento di forti tensioni globali, la comunicazione è diretta, quasi brutale: prontezza, forza, deterrenza.

La USS Boxer e il viaggio verso Singapore

La USS Boxer è una nave d’assalto anfibio della Marina statunitense, impiegata per operazioni che coinvolgono Marines, mezzi da sbarco, elicotteri e assetti aerei. La presenza di Hegseth a bordo assume quindi anche un valore politico: non solo una tappa logistica, ma una cornice militare perfetta per ribadire il ruolo degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico.

Il Segretario alla Difesa è diretto a Singapore, dove è atteso per una serie di incontri diplomatici con leader, ministri e rappresentanti internazionali riuniti per il 23° IISS Shangri-La Dialogue, in programma dal 29 al 31 maggio 2026.

Lo Shangri-La Dialogue: il vertice chiave sulla sicurezza asiatica

Lo Shangri-La Dialogue, organizzato dall’International Institute for Strategic Studies, è considerato il più importante forum sulla sicurezza in Asia. Ogni anno riunisce capi della difesa, ministri, diplomatici, analisti e delegazioni militari da tutto il mondo.

L’edizione 2026 si svolge in un quadro internazionale particolarmente teso. Sul tavolo ci sono la modernizzazione militare della Cina, l’assertività di Pechino nell’Indo-Pacifico, le rotte marittime strategiche, la sicurezza regionale e il rapporto tra Stati Uniti e alleati asiatici.

La Cina al centro del dossier Indo-Pacifico

Uno dei temi dominanti del summit è il ruolo della Cina. Washington guarda con crescente attenzione alla capacità militare di Pechino, alla sua presenza nel Mar Cinese Meridionale e alla pressione esercitata nell’area indo-pacifica.

Nel suo intervento a Singapore, Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano impegnati nella sicurezza del Pacifico e puntano a mantenere un equilibrio di potere favorevole nella regione. Il messaggio agli alleati è chiaro: l’America resta presente, ma chiede partner più forti, più pronti e più coinvolti nella difesa comune.

Hegseth e la linea dell’amministrazione Trump

Il discorso di Hegseth allo Shangri-La Dialogue è atteso come una delle esposizioni più rilevanti della strategia dell’amministrazione Trump per l’Indo-Pacifico. Secondo l’impostazione del Pentagono, il Segretario alla Difesa punta a presentare un approccio definito “pragmatico”, centrato sulla tutela degli interessi strategici e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Hegseth ha insistito sulla necessità che gli alleati asiatici aumentino il proprio contributo alla sicurezza regionale, anche attraverso maggiori investimenti militari. Il punto politico è netto: Washington vuole alleati, non protettorati.

Una maglia, un messaggio politico

La scritta “This is WAR” indossata durante l’allenamento sulla USS Boxer non è passata inosservata. In un contesto diplomatico, ogni dettaglio diventa linguaggio. E quello scelto da Hegseth è un linguaggio di forza.

L’ex militare non ha puntato su toni felpati o immagini da vertice istituzionale. Ha scelto una scenografia fisica, marziale, muscolare. Il messaggio sembra destinato tanto agli alleati quanto agli avversari: gli Stati Uniti intendono mostrarsi pronti, operativi, presenti.

Il contesto internazionale: tensioni dal Medio Oriente all’Ucraina

Il vertice di Singapore si inserisce in una fase globale segnata da crisi aperte e fronti instabili. Il Medio Oriente resta un’area ad altissima tensione, mentre il conflitto tra Russia e Ucraina continua a pesare sulla sicurezza europea e sull’equilibrio internazionale.

In questo scenario, l’Indo-Pacifico resta la regione su cui si concentra una parte crescente della competizione strategica mondiale. La sicurezza delle rotte, il contenimento della pressione cinese e la credibilità degli impegni americani sono temi che attraversano ogni incontro diplomatico del summit.

To Lam apre la conferenza, poi il turno del capo del Pentagono

Ad aprire la conferenza è stato il leader vietnamita To Lam, con un discorso inaugurale centrato sui rischi di escalation regionale e sugli effetti globali delle crisi nei punti nevralgici del commercio e della sicurezza internazionale.

Dopo di lui, l’attenzione si è spostata su Pete Hegseth, chiamato a illustrare la visione americana per l’Indo-Pacifico. Un intervento seguito con particolare attenzione anche per l’assenza del ministro della Difesa cinese, elemento che ha dato ulteriore peso politico alla presenza statunitense.

Tra diplomazia e muscoli, la strategia comunicativa di Hegseth

L’allenamento sulla USS Boxer non è un dettaglio di colore. È parte di una comunicazione politica precisa. Hegseth si presenta come un Segretario alla Difesa vicino ai militari, fisicamente coinvolto, lontano dall’immagine del burocrate da tavolo negoziale.

Ma quella scena dice anche altro: mentre a Singapore si parla di deterrenza, alleanze e sicurezza regionale, il capo del Pentagono si mostra in mezzo alle truppe, su una nave da guerra, con una maglia che proclama la parola più dura della politica internazionale: guerra.

Un’immagine potente, studiata, inevitabilmente divisiva. E proprio per questo destinata a circolare.

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