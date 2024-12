TREDICESIMA PIÙ LEGGERA PER I MILITARI NEL 2024: ECCO PERCHÉ

La tredicesima mensilità in arrivo il 13 dicembre sarà più bassa del consueto stipendio mensile per i militari e molti altri lavoratori. Un’analisi dettagliata delle cause rivela una combinazione di fattori che impattano negativamente sulla gratifica natalizia.

DIFFERENZE TRA LORDO E NETTO

“Gli importi lordi sono pressoché simili, è sul netto che si crea la disparità“, spiega ASPMI in un comunicato. La differenza emerge principalmente dalle diverse regole di tassazione e contribuzione applicate alla tredicesima rispetto allo stipendio ordinario.

IMPATTO DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO

Un elemento chiave è lo sgravio contributivo per i redditi fino a 35.000 euro, che quest’anno si applica solo alle 12 mensilità ordinarie. “Considerando che nel 2023 lo sgravio contributivo era stato applicato anche alla tredicesima, seppur ridotto al 2%, per il 2024 la differenza con lo stipendio si fa maggiore”, evidenzia l’associazione.

MAGGIORE CARICO FISCALE

La situazione è ulteriormente aggravata dall’impossibilità di applicare alla tredicesima le detrazioni standard. “La tredicesima mensilità è soggetta a un carico fiscale maggiore, poiché non sono applicabili le detrazioni da lavoro dipendente e quelle per i familiari a carico”, sottolinea ASPMI.

BONUS NATALE: UNA SOLUZIONE PARZIALE

Il recente bonus Natale da 100 euro offre un aiuto limitato. “Per il personale delle Forze Armate risulta particolarmente difficile rientrare nelle condizioni previste”, riporta l’associazione, sottolineando come la misura sia riservata a redditi non superiori a 28.000 euro con almeno un figlio a carico.

NECESSITÀ DI INTERVENTI STRUTTURALI

“Appare quanto mai evidente la necessità di interventi più ampi per garantire un sostegno economico adeguato ed equo a tutti i lavoratori”, conclude ASPMI, evidenziando come l’impatto sia particolarmente significativo per i redditi medio-alti, fascia in cui si colloca gran parte del personale militare.





