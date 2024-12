MILITARE ITALIANO DECEDUTO IN BULGARIA: CORDOGLIO DELLA DIFESA

Il 1° Maresciallo dell’Esercito Italiano Francesco Branca è improvvisamente scomparso durante la notte mentre si trovava in servizio presso la base di Novo Selo, in Bulgaria. Il militare era impegnato in una missione operativa nel quadro degli impegni internazionali delle Forze Armate italiane.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il profondo cordoglio dell’intero dicastero per questa perdita improvvisa che colpisce non solo l’Esercito Italiano ma l’intera comunità militare nazionale.

La notizia della scomparsa ha generato profonda commozione tra i colleghi della base di Novo Selo, dove il 1° Maresciallo Branca prestava servizio nell’ambito delle operazioni NATO sul fianco orientale dell’Alleanza.

Il Ministero della Difesa si è immediatamente stretto attorno ai familiari del militare, manifestando la propria vicinanza in questo momento di lutto. Particolare supporto viene fornito agli amici e ai commilitoni che condividevano con lui l’impegno nella missione bulgara.

