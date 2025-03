Sindacati dei Carabinieri uniti per un F.E.S.I. più equo: “Tutelare i diritti di tutti i militari dell’Arma”. La tabella con importi

Proposta congiunta di PSC Assieme, UNARMA, SIUL CC, NSC e USMIA per ridistribuire i fondi destinati all’efficienza dei servizi istituzionali

Una proposta unitaria per riformare la distribuzione del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) 2024 è stata elaborata dalle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari firmatarie PSC Assieme, UNARMA, SIUL CC, NSC e USMIA. Il documento mira a garantire “un’equa ripartizione delle risorse destinate al Fondo Efficienza Servizi Istituzionali (F.E.S.I.) 2024” per “valorizzare il sacrificio e l’impegno di tutti i Carabinieri, riconoscendo in modo giusto e trasparente il lavoro svolto ogni giorno sul territorio”.

PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA: TUTELA DEI DIRITTI E DELL’EQUITÀ

“Abbiamo ribadito con fermezza che nessun Carabiniere debba essere penalizzato nella percezione del F.E.S.I. per aver usufruito di istituti fondamentali come le licenze ordinarie e i riposi settimanali, diritti inalienabili e garantiti costituzionalmente”, si legge nella proposta. “Per questo, abbiamo chiesto che tali periodi (ore) siano computate nel calcolo della produttività collettiva, consentendo a chi opera con continuità di ottenere il riconoscimento economico che merita”.

PRODUTTIVITÀ SPECIFICA: UN RICONOSCIMENTO DOVUTO

Sul fronte della “produttività specifica”, le associazioni hanno avanzato “richieste concrete per correggere le attuali disparità di trattamento economico”, includendo nel sistema anche quei reparti e funzioni finora esclusi o sottovalutati.

In particolare, le proposte riguardano: l’adeguamento dell’indennità per i militari addetti alla ricezione del pubblico presso le Stazioni di prima e seconda fascia, eliminando “l’ingiustificata disparità con i colleghi della terza fascia”; un’indennità specifica per il personale del ruolo forestale impiegato nel servizio “1515” di prevenzione ed emergenza ambientale; una maggiore valorizzazione per chi opera nei settori L.A.S. e S.I.S.; e un’indennità una tantum di 50 euro mensili per gli operatori API/SOS e i Negoziatori.

F.E.S.I. 2026: IMPEGNO PER IL FUTURO

Il documento guarda anche al futuro, chiedendo al Comando Generale dell’Arma di impegnarsi per garantire nel F.E.S.I. 2026 il riconoscimento di ulteriori indennità per cambio turno, personale dei servizi di scorta e sicurezza, servizio AIB, “Terra dei fuochi”, presenza qualificata artificieri e reperibilità di P.G.

“Le nostre proposte sono frutto di un’azione coesa e determinata, con l’unico obiettivo di costruire un sistema di ripartizione del F.E.S.I. più equo, trasparente e rispettoso delle reali esigenze delle donne e degli uomini dell’Arma”, affermano le associazioni. “Continueremo a vigilare affinché il riconoscimento economico sia sempre all’altezza del sacrificio e della professionalità che ogni Carabiniere dimostra ogni giorno al servizio della collettività”.

PROPOSTA UNITARIA F.E.S.I. 2024 PSC Assieme, UNARMA, SIUL CC, NSC, USMIA Personale Indennità Motivazione Militari addetti ricezione pubblico presso Stazioni 1-2-3^ Fascia 0,10 h/ora Non si comprende perché debbano essere valorizzati solo i militari della 3ª fascia, quando, soprattutto, quelli della 1ª e 2ª fascia svolgono un lavoro straordinario, spesso ritrovandosi da soli in caserma a fronteggiare le innumerevoli richieste dei cittadini in ogni angolo del nostro Paese. Militari dei L.A.S. e S.I.S. 0,30 h/ora Somme che giungeranno dalla riduzione delle indennità per RIS e RACIS dai colleghi che non espletano attività di laboratorio. Indennità per servizio di prevenzione ed emergenza ambientale 1515 0,10 h/ora Si richiede di riconoscere l’indennità specifica di 0,10/h ai militari del ruolo forestale che svolgono il servizio di prevenzione ed emergenza ambientale 1515. API e SOS 50 euro al mese Si chiede l’istituzione di un’indennità per tutti i militari specializzati con una tantum di 50 euro. Negoziatori 50 euro al mese, al pari negoziatori Polizia di Stato e Pol. Pen. L’indennità prevista per i negoziatori dell’Arma, concordata in sede di trattativa contrattuale, è stata inspiegabilmente eliminata, mentre Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria la riconoscono ai loro operatori. Questa esclusione crea una disparità ingiustificata. Si chiede pertanto l’istituzione di un’indennità per tutti i militari specializzati negoziatori, indipendentemente dal loro impiego e, per l’anno prossimo, a struttura telematica creata, nel FESI 2026 ridurla per i soli negoziatori effettivamente impiegabili.

TABELLA F.E.S.I. ATTUALE RUOLO ORDINARIO Trasmessa dal Comando Generale alle APCSM Produttività specifica Compenso/h Cti di Nucleo Operativo e Radiomobile, Nucleo Operativo, Nucleo Radiomobile 0,50 Cti di Nucleo Investigativo e Informativo 0,50 Gruppo Intervento Speciale 0,50 Centrali Operative dell’Organizzazione Territoriale 0,50 Ca/Cti di Ufficio/Nucleo/Squadra Comando di Compagnia, Reparto Territoriale, Gruppo, Provinciale, Nucleo Investigativo e Nucleo Radiomobile 0,50 Capo Ufficio Comando di Reggimento/Battaglione dell’Organizzazione Mobile e Addestrativa 0,50 Cti di Compagnia e Reparto Territoriale (rimodulati) 0,30 Cti di Stazione e Tenenza (rimodulati) 0,30 Cti di Stazione e Tenenza interinali 0,30 Squadroni Eliportati Cacciatori 0,20 Cti di Sezione Operativa e Radiomobile, Squadra Radiomobile, Aliquota Operativa e Aliquota Radiomobile, Squadra Radiomobile 0,50 Cti di Sezione Investigativa 0,50 Cti di Squadra presso i Reggimenti e i Battaglioni dell’Organizzazione Mobile 0,30 Isole Minori (ad esclusione di Sicilia e Sardegna) 0,30 Stazioni disagiate 0,30 7° e 13° Reggimento 0,30 Ris e Racis 0,30 Stazioni situate oltre i 700 m. s.l.m. (no Forestali, ind. già percepita) 0,20 Cti di Reparto Speciale 0,10 Cti di Sezione di Nucleo Scorte 0,10 Capi Sz. Amministrativa 0,10 Referenti telematici fino a livello Cdo Provinciale 0,10 Militari addetti ricezione pubblico presso Stazioni 3^ Fascia 0,10

