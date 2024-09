LRM incontro con capo di SME: sul tavolo nuove regole per movimenti, orari e concorsi interni

Il 17 settembre 2024 si terrà a Roma un importante incontro tra la Libera Rappresentanza dei Militari (LRM) e lo Stato Maggiore dell’Esercito (SME).

Secondo quanto comunicato da LRM, l’incontro arriva “dopo le richieste formulate da Libera Rappresentanza dei Militari in merito all’attivazione di un tavolo di confronto con SME per risolvere problematiche segnalate dagli iscritti”.

Il sindacato ha identificato “3 item di assoluta importanza” da discutere durante l’incontro:

“La rivisitazione dei criteri di valutazione e dei vincoli nella disponibilità al movimento” “L’articolazione dell’orario di servizio in 4 giorni (che è competenza del Capo di SME) evitando così diversità di trattamento nell’applicazione dell’orario flessibile” “La rimodulazione dei concorsi interni, predisponendo concorsi areali non soggetti a trasferimento, eliminare i vincoli dati dal grado su determinate branche (vedasi l’area sanitaria), l’innalzamento dei limiti di età”

LRM sottolinea che “se per il punto 2 ed il punto 3 formulati da Libera Rappresentanza dei Militari al Capo di SME al precedente incontro, si è dichiarato possibilista, il punto 1 sarà la ‘doppia sfida’ per LRM”. Il sindacato sostiene infatti che “una ‘concertazione’ per la definizione della graduatoria di merito non esula dalle competenze attribuite alle APCSM”.

In merito alla decisione di altre sigle sindacali di non partecipare all’incontro, LRM ha dichiarato: “Disertare tali incontri (che sia per i contratti in funzione pubblica che con l’amministrazione Difesa) vero banco di prova sulle istanze presentate, autocensura le leggittime aspettative del personale da questi rappresentato. Un immotivato autogol a vantaggio di chi ostenta la presenza dei sindacati militari.”

