Tragico incidente: muore Ernesto Greborio, agente della Questura di Venezia

La vittima

È deceduto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto Ernesto Greborio, agente di polizia in servizio presso la Squadra Volanti della Questura di Venezia. Aveva 28 anni ed era originario di Palermo. Greborio operava nel Servizio prevenzione generale e soccorso pubblico, dove era in servizio da diversi anni.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Regionale 11, nota come Brentana, in prossimità del confine tra i comuni di Mira e Dolo, nel veneziano. L’agente si trovava a bordo della propria motocicletta.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Tenenza di Mira, non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Si ipotizza quindi una fuoriuscita autonoma, ma le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

🎥 Segui InfoDifesa anche su YouTube! Approfondimenti, notizie, interviste esclusive e analisi sul mondo della difesa, delle forze armate e della sicurezza: iscriviti al canale ufficiale di InfoDifesa per non perdere nessun aggiornamento. 🔔 ISCRIVITI ORA Unisciti alla community di InfoDifesa: oltre 30.000 utenti già ci seguono!

Le reazioni

La notizia ha suscitato profondo cordoglio all’interno della Questura di Venezia, dove Greborio era conosciuto e stimato dai colleghi. Numerosi messaggi di vicinanza sono arrivati anche dalla città natale di Palermo, dove risiede la sua famiglia.

Diventa parte di Infodifesa 💼 Sei già un lettore appassionato? Allora sai quanto è importante avere un’informazione di qualità su difesa, sicurezza e forze dell’ordine. Con l’abbonamento ad Infodifesa potrai leggere le nostre notizie **senza pubblicità** e partecipare alle redazioni online e influire attivamente sulle tematiche di interesse. Sostieni Infodifesa & ABBONATI ORA