Come prevedere il valore e gli andamenti delle criptovalute

Non è un segreto che il mercato delle criptovalute sia volatile. Una moneta può perdere o guadagnare anche oltre il 15% di valore e questo in un solo giorno. Per gli esperti finanziari ed economici che fanno previsioni di prezzi e valori, il trading criptovalute è un mondo pieno di incognite. Come il mercato azionario, le monete digitali hanno giornate (o ore) di rialzo e ribasso e i fattori che ne influenzano l’andamento sono molti.

Se vuoi investire in criptovalute, è importante capirne il comportamento. Altrettanto importante è capire se e come prevedere l’andamento delle monete digitali, anche il valore Dogecoin . Utopia o realtà? Vediamo insieme.

I fattori che influenzano le criptovalute

Esistono sia elementi interno al mercato che elementi esterni. Nel mercato del trading di criptovalute, sono importanti gli investitori, i governatori e anche le ultime notizie del telegiornale. Insomma, i fattori che influenzano il valore delle criptovalute sono molti. I più diffusi sono:

La relazione tra domanda e offerta

Le emozioni degli investitori

Le leggi e regolamentazioni dei governi

Il costo di produzione, cioè il “mining”

Domanda e offerta sono essenziali in questo mondo. Infatti, più scarsa è una moneta, più aumenterà il suo valore. Come il Bitcoin (BTC), che scarseggia sempre di più e che presto raggiungerà il suo limite di disponibilità. Il valore del BTC è arrivato a nuovi record, raggiungendo anche il costo di $50,000. L’offerta potrà anche diminuire ma la domanda per comprare Dogecoin non sembra rallentare.

Insomma, gli investitori più grandi si fanno trasportare dall’entusiasmo. Ecco che entra in campo l’emozione, un fattore sempre presente nel trading di criptovalute. Comportamenti come il FOMO (fear of missing out) e la paura possono influenzare il valore delle monete digitali. Così come i governi possono giocare al ribasso o al rialzo con questo mercato. Mentre governi come la Cina cercano di abolire il mondo e le compagnie crypto, altri governi (come quello di El Salvador) creano leggi che beneficiano chi vuole lavorare nel mondo delle criptovalute.

Queste regolamentazioni possono anche influenzare il costo per sviluppatori e per la tecnologia di blockchain. Più restrizioni esistono per i miner, più il costo per le monete digitali aumenta. Di conseguenza, la disponibilità nelle piattaforme di exchange diminuisce e i prezzi, come il valore Dogecoin, aumentano.

Infine, è importante ricordare che questo è un mercato speculativo, con investitori che giocano al rialzo o al ribasso, seguendo tattiche finanziarie. Per cui, non sempre la battaglia è alla pari.

Come prevedere i valori

Usiamo un metodo contrario e alternativo. Invece di scoprire come fare le previsioni, diamo un’occhiata a tre errori comuni per chi vuole investire in criptovalute. Questi sono:

Paragonare il valore di due monete

Fare previsioni troppo ottimistiche

Lasciarsi trasportare dai valore alti

Il primo errore deriva dal fatto che in molti vogliano comparare i prezzi di due criptomonete diverse. Questo paragone non aiuta a fare previsioni perchè i valori sono dovuti a molti fattori (come abbiamo visto), inclusa la disponibilità di monete. Nel secondo caso, tornano in gioco le emozioni ed è sbagliato prendere decisioni affrettate quando i valori sono troppo alti -la bolla potrebbe scoppiare velocemente.

Infine, mai focalizzarsi su un unico valore, ma sulla capitalizzazione di mercato, cioè il valore di tutte le monete che sono state coniate. Questo valore calcola il numero di monete in circolazione con il prezzo di mercato di una criptovaluta. Quindi, non bisogna lasciarsi trasportare da un singolo valore giornaliero, ma dal totale.

Questi tre errori sono comuni nel mondo del trading e, se sai riconoscerli, saprai anche come evitarli. Detto questo, un metodo infallibile per prevedere i valori delle criptovalute è la matematica, questa sconosciuta. Altrettanto infallibile è imparare ad analizzare i grafici degli andamenti delle monete digitali e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità o sugli ultimi progetti di aziende e sviluppatori crypto.

Il trading di criptovalute è volatile e soggetto a speculazione. Ma, con alcuni accorgimenti ed evitando errori, è possibile avere successo ed investire nelle monete digitali senza paure.