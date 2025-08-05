Incubo a Otranto: “Sesso in cambio di uno sconto”. Militare in congedo indagato per violenza sessuale

Una vacanza in Salento trasformata in incubo

Era partita per godersi il mare cristallino e la movida del Salento, ma la sua vacanza a Otranto si è trasformata in un’esperienza traumatica. Una giovane turista, originaria della provincia di Foggia, ha denunciato di essere stata violentata dal proprietario dell’abitazione in cui alloggiava, un militare in congedo. L’uomo, in pensione, è ora indagato dalla Procura di Lecce per violenza sessuale e violazione di domicilio.

La denuncia: “Mi ha offerto uno sconto in cambio di sesso”

I fatti risalgono alla seconda metà di luglio. Secondo quanto riportato dalla denuncia della ragazza, l’uomo le avrebbe proposto uno sconto sull’affitto dell’appartamento in cambio di prestazioni sessuali. La giovane avrebbe rifiutato con fermezza, ma la situazione sarebbe presto degenerata.

Nonostante la donna avesse inizialmente comunicato di essere in compagnia di due amiche, si era poi recata a Otranto da sola, dopo aver versato un acconto. Nei giorni seguenti, il padrone di casa avrebbe iniziato a insistere per il saldo completo, fino a un momento di rottura.

L’irruzione e la presunta aggressione

È qui che, secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, l’uomo avrebbe agito in maniera inquietante: sarebbe entrato con un mazzo di chiavi in suo possesso direttamente nell’appartamento occupato dalla ragazza. All’interno dell’abitazione, avrebbe fatto avances esplicite, prontamente respinte. Sarebbe allora scattata l’aggressione sessuale.

L’uomo, dopo il presunto atto, si sarebbe allontanato. La giovane, profondamente scossa, ha deciso di interrompere immediatamente la vacanza, tornando nella sua città e presentando denuncia ai carabinieri.

Le indagini in corso

Sul caso è attiva la Procura della Repubblica di Lecce, che ha già aperto un fascicolo d’indagine. L’uomo è formalmente indagato per violenza sessuale e violazione di domicilio, e sarà a breve interrogato dagli inquirenti.

I militari dell’Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi utili: testimonianze, tabulati, registrazioni, ed eventuali riscontri oggettivi per fare piena luce su quanto accaduto. Il presunto aggressore, al momento, non è stato sottoposto a misure cautelari, ma l’indagine è in pieno sviluppo.

Un caso che scuote il turismo estivo

L’episodio getta un’ombra inquietante sulla stagione turistica in Salento. Se confermata, la vicenda rappresenterebbe un gravissimo abuso di potere e di fiducia, consumato all’interno di una dinamica di ospitalità.

Nel frattempo, l’identità della ragazza viene mantenuta riservata, come previsto nei casi di reati a sfondo sessuale. La sua denuncia, però, accende i riflettori sulla vulnerabilità delle donne anche in contesti apparentemente sicuri, come può sembrare una vacanza in affitto.

La giustizia ora dovrà stabilire i fatti. Ma l’eco dell’accaduto è già forte: tra sdegno, indignazione e la speranza che – se colpevole – chi ha tradito quella fiducia paghi fino in fondo.

