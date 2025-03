Tragedia sulla strada a Perugia: perde la vita appuntato dei Carabinieri

Un tragico incidente stradale ha scosso il quartiere San Marco di Perugia nel tardo pomeriggio di ieri. Luigi Flamini, appuntato dei carabinieri di 51 anni in servizio presso il Comando Provinciale di Perugia, ha perso la vita dopo un violento impatto con un’automobile all’altezza dell’area ecologica della Gesenu.

L’urto tra la motocicletta dell’appuntato e un’auto condotta da un settantenne è stato fatale. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi sanitari, per il militare non c’è stato nulla da fare: l’impatto non gli ha lasciato scampo ed è deceduto sul colpo.

Flamini era una figura molto conosciuta nella comunità locale, essendo cresciuto nel vicino quartiere di Montegrillo. Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio aveva portato la sua moto dall’amico meccanico per un’ordinaria messa a punto in vista della stagione primaverile. La tragedia si è consumata proprio durante un giro di prova tra le curve che da San Marco conducono verso la zona nord della città, attraversando Cenerente, Canneto e Colle Umberto.

Come previsto dalla normativa vigente in materia di incidenti stradali, è probabile che il conducente dell’auto venga iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio stradale, procedura necessaria per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili sulla dinamica dell’incidente.

La notizia della scomparsa dell’appuntato ha generato un’ondata di cordoglio nella comunità perugina. Numerosi messaggi di affetto hanno invaso i social network nelle ore successive alla tragedia. “Riposa in pace, caro Gene, triste a volte la vita”, ha scritto un amico, mentre un altro ha salutato il militare con un toccante “Cieli blu, Gigi”.

Le autorità competenti stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità nel tragico evento che ha strappato alla vita un servitore dello Stato apprezzato da colleghi e concittadini.

