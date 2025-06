Tragedia in Questura a Pescara: giovane muore dopo l’uso del taser

Il malore improvviso e il decesso in ospedale

Un uomo di circa 30 anni è deceduto ieri a Pescara, colpito da un arresto cardiocircolatorio in seguito a un malore accusato all’interno della questura del capoluogo abruzzese. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e il trasporto d’urgenza in ospedale, per il giovane – identificato con le iniziali Z.R. – non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato a lungo la rianimazione, ma il cuore ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Tensione in questura: l’uso del taser durante l’arresto

Secondo una prima ricostruzione diffusa dalla procura di Pescara, tutto è iniziato in mattinata, intorno alle 11, con un alterco tra il 30enne e le forze dell’ordine all’interno degli uffici della questura. Durante l’intervento, l’uomo avrebbe opposto resistenza a pubblico ufficiale, costringendo gli agenti a ricorrere all’uso del taser, l’arma a impulsi elettrici in dotazione alle forze di polizia.

Il dispositivo, spiegano le autorità, sarebbe stato utilizzato per “vincere la resistenza” opposta dall’uomo durante l’arresto. Dopo essere stato accompagnato nelle camere di attesa, dove si stavano completando gli atti di polizia giudiziaria, Z.R. ha accusato un improvviso malore.

L’indagine della procura e l’attesa per l’autopsia

La procura di Pescara ha immediatamente aperto un’indagine per accertare le cause del decesso e valutare eventuali responsabilità. Al momento, sottolineano gli inquirenti, non vi è certezza su un nesso diretto tra l’uso del taser e l’arresto cardiaco che ha stroncato il giovane.

La salma è stata posta sotto sequestro: sarà l’autopsia, disposta nelle prossime ore, a chiarire se e quanto l’azione dell’arma abbia inciso sul tragico esito. Massimo il riserbo da parte degli investigatori, che proseguono nelle audizioni e nella raccolta di testimonianze all’interno della struttura.

Una morte inattesa in un contesto operativo complesso

Mentre si attendono gli esiti dell’autopsia e il lavoro degli inquirenti prosegue nel massimo riserbo, è doveroso ricordare che l’episodio si è verificato all’interno di un contesto operativo ad alta tensione, dove le forze dell’ordine sono chiamate ogni giorno a gestire situazioni imprevedibili e, spesso, rischiose.

L’uso del taser, in questo caso, è stato descritto come una risposta necessaria a una resistenza attiva. Saranno gli accertamenti tecnici a dire se sia intervenuto un fattore esterno o una vulnerabilità fisica preesistente. Nel frattempo, è fondamentale evitare letture affrettate: ogni intervento di polizia implica un equilibrio delicato tra tutela della sicurezza pubblica e rispetto dei diritti individuali, un compito che richiede prontezza, lucidità e, soprattutto, responsabilità.

In attesa della verità giudiziaria, ciò che emerge è la complessità di un mestiere in cui ogni decisione può fare la differenza tra il controllo e la tragedia — anche quando si agisce nel rispetto delle regole.

