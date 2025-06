Francia: cinque indagati per violazione del segreto di difesa del Paese, coinvolto un ex militare dell’Eliseo

In Francia tre ex militari, tra cui un ex dipendente dell’Eliseo, e due civili sono indagati per violazione del segreto di difesa del Paese. Lo ha reso noto la Procura di Parigi, specificando che si tratta di quattro uomini e una donna, sospettati di sottrazione, riproduzione e divulgazione del segreto di difesa nazionale, ma anche per esercizio senza autorizzazione, in banda organizzata, dell’attività di intermediario per fabbricazione e commercio di materiale di guerra.

Secondo il pubblico ministero, i cinque indagati sono accusati di “aver creato o esercitato in una società che si presenta come attiva nell’intelligence economica”. Gli indagati sono “sospettati di aver utilizzato a questo fine certi elementi classificati come segreti”, ha aggiunto il pubblico ministero.