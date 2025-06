Lutto nell’Arma dei Carabinieri: si è spento il Maresciallo Maggiore Luciano Perrone

Addio al Comandante della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo

L’Arma dei Carabinieri in Irpinia è in lutto per la scomparsa del Maresciallo Maggiore Luciano Perrone, già Comandante della Stazione Carabinieri di Ospedaletto d’Alpinolo. Aveva 57 anni e da diversi mesi lottava contro una grave malattia, che lo ha portato via nella mattinata odierna.

Originario dell’Irpinia, Perrone era una figura ben conosciuta e stimata sia nell’ambito militare sia nella vita civile, in particolare nei comuni di Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte, dove ha operato per lungo tempo.

Un punto di riferimento per colleghi e cittadini

Nel corso della sua carriera, Luciano Perrone ha unito competenze professionali e capacità relazionali, diventando un riferimento affidabile per colleghi, istituzioni locali e cittadini. Ha incarnato con coerenza i valori dell’Arma, distinguendosi per spirito di servizio, senso del dovere e disponibilità all’ascolto.

Nel 2024, una sua immagine era stata scelta per accompagnare un post istituzionale pubblicato sulle pagine social dell’Arma dei Carabinieri, dedicato al ruolo del Comandante di Stazione. Il messaggio recitava:

“Investigatore, consigliere e padre di famiglia. Nell’immaginario collettivo, la figura più rappresentativa dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante di Stazione è un pilastro delle comunità locali, che ha il dovere di sostenere e proteggere.”

Il ricordo dell’Arma e della comunità

Nonostante la malattia, Perrone ha continuato a mantenere un forte legame con l’Istituzione, manifestando fino all’ultimo una profonda dedizione al proprio ruolo. Secondo quanto riferito, anche durante i momenti più difficili, ha voluto salutare militarmente i superiori in visita, in segno di rispetto e attaccamento all’uniforme.

Alla famiglia – in particolare alla moglie Carla e ai figli Umberto e Noemi – è giunto il cordoglio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, che ha espresso vicinanza e partecipazione al dolore dei congiunti.

I funerali

I funerali del Maresciallo Maggiore Luciano Perrone si terranno domani, alle ore 10:30, presso la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Ospedaletto d’Alpinolo.