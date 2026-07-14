Tragedia in mare a Torvaianica: muore un poliziotto di 54 anni colto da malore

Il dramma davanti ai bagnanti

Un tragico malore tra le onde, a pochi metri dalla riva e sotto gli occhi impotenti dei bagnanti. È morto così, nel tardo pomeriggio di ieri, Pericle Guaglianone, 54 anni, romano e stimato agente della Polizia Stradale.

Il dramma si è consumato poco prima delle 18 a Torvaianica, nello specchio di mare antistante lo stabilimento dell’Aeronautica Militare, tra via Brema e il Lungomare Ugo Tognazzi.

Il malore dopo il tuffo

Secondo quanto ricostruito, il poliziotto si era appena tuffato in acqua quando, mentre si trovava a breve distanza dalla battigia, avrebbe iniziato ad accusare pesanti difficoltà nel tentativo di rientrare. A provocare la situazione di emergenza sarebbe stato un improvviso malore.

Le persone presenti sull’arenile, accortesi della gravità della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme. In pochi istanti la preoccupazione si è trasformata in una corsa contro il tempo.

I soccorsi sulla battigia

I bagnini della zona sono intervenuti con tempestività, raggiungendo il 54enne in mare e riuscendo a riportarlo sulla battigia. Una volta sulla sabbia, sono iniziate subito le manovre di rianimazione.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza, supportati anche dall’intervento di un’eliambulanza. I medici hanno tentato a lungo di salvare la vita all’uomo, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile.

Inutili i tentativi di rianimazione

Nonostante il lungo intervento dei soccorritori, per Pericle Guaglianone non c’è stato nulla da fare. Al termine delle manovre, i sanitari hanno dovuto constatarne il decesso.

La notizia della morte del 54enne ha destato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti. Guaglianone lavorava al Dipartimento Lazio Umbria della Polizia Stradale ed era molto conosciuto e stimato nell’ambiente professionale.

Una comunità sotto choc

La tragedia ha scosso i presenti e l’intera comunità di Torvaianica, in un pomeriggio d’estate trasformato improvvisamente in lutto. Restano il dolore e lo sgomento per una morte avvenuta in pochi minuti, davanti agli occhi di chi ha assistito impotente ai disperati tentativi di soccorso.

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