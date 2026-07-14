Nasce Freyja, lo scudo anti-missile che può cambiare la difesa europea. Crosetto: “Mettiamo insieme le migliori tecnologie per blindare l’Europa”

A Parigi la nuova coalizione antibalistica europea

Si chiama Freyja ed è il progetto con cui dieci Paesi europei, insieme all’Ucraina, intendono rafforzare la difesa aerea del continente contro una delle minacce più complesse dello scenario militare contemporaneo: i missili balistici.

L’iniziativa è stata formalizzata il 13 luglio 2026 a Parigi, a margine del vertice della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina. La nuova collaborazione internazionale nasce come progetto militare-industriale paneuropeo e viene presentata come una struttura puramente difensiva, pensata per proteggere i cieli europei e rafforzare la capacità di deterrenza del continente.

A sottoscrivere la dichiarazione congiunta sono stati Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Ucraina. Per l’Italia, l’iniziativa è stata commentata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che l’ha definita un passaggio importante non solo sul piano della sicurezza, ma anche per l’industria, la tecnologia e il lavoro.

Crosetto: “Un passo importante per sicurezza, industria e lavoro”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato che la nuova collaborazione internazionale punta a rafforzare la difesa aerea europea mettendo insieme “le migliori tecnologie e le più avanzate esperienze industriali per progredire più velocemente”.

Secondo Crosetto, il progetto rappresenta “un passo importante per la sicurezza”, ma anche per “l’industria, la tecnologia ed il lavoro”. Un messaggio che colloca Freyja non soltanto nel campo della protezione militare, ma anche in quello della politica industriale europea della difesa.

L’obiettivo è chiaro: ridurre la frammentazione tra i programmi nazionali, accelerare lo sviluppo di capacità comuni e creare una rete integrata in grado di rispondere alle minacce missilistiche future.

Perché l’Europa punta su uno scudo antibalistico comune

La guerra in Ucraina ha mostrato in modo evidente quanto la difesa aerea sia diventata un elemento decisivo nei conflitti moderni. Droni d’attacco, missili cruise, missili balistici e sistemi ipersonici hanno modificato il modo in cui si combatte e si difendono infrastrutture critiche, città, basi militari e centri logistici.

La nuova coalizione nasce proprio per colmare una delle lacune più sensibili dell’Europa continentale: la vulnerabilità davanti a minacce balistiche e ipersoniche sempre più sofisticate.

Nel testo della dichiarazione congiunta viene evidenziato che la protezione dell’Europa richiede una soluzione globale di architettura di difesa missilistica integrata, capace di scoraggiare e contrastare le future minacce missilistiche. Un passaggio politico rilevante precisa inoltre che lo scudo “non è contro alcun popolo, ma a difesa del nostro”.

Freyja, il progetto pilota dello scudo europeo

Il cuore operativo dell’iniziativa sarà il Flagship Project Freyja, un progetto pilota destinato alla creazione di uno scudo anti-missile balistico comune europeo.

Freyja non nasce per sostituire i sistemi già in servizio o già acquisiti dai singoli Paesi, come i Patriot statunitensi o i sistemi SAMP/T italo-francesi. L’obiettivo è invece integrarli in una rete più ampia, coordinata e interoperabile, capace di collegare sensori, radar, sistemi di comando e controllo e intercettori.

La logica è quella di un’architettura multilivello, in cui le capacità nazionali e alleate possano dialogare meglio tra loro, riducendo tempi di reazione e aumentando l’efficacia complessiva della difesa aerea europea.

Il ruolo dell’Ucraina: non solo beneficiaria, ma partner strategico

Uno degli elementi più significativi della coalizione è la partecipazione dell’Ucraina. Kiev non entra nel progetto soltanto come Paese da proteggere, ma come partner operativo e tecnologico, forte dell’esperienza maturata sul campo durante gli anni di guerra contro la Russia.

L’esperienza ucraina nell’intercettazione di droni d’attacco, missili cruise e missili balistici russi viene considerata dai partner europei una risorsa decisiva. Si tratta di una base di dati operativi e tattici difficilmente replicabile in laboratorio, utile per sviluppare radar, algoritmi, procedure di ingaggio e sistemi di comando più aderenti alla realtà del combattimento moderno.

In questo senso, Freyja punta a trasformare la lezione ucraina in capacità europea. Non solo supporto a Kiev, dunque, ma anche apprendimento diretto da un Paese che ha affrontato quotidianamente una delle campagne missilistiche più intense degli ultimi decenni.

Industria della difesa: verso una cooperazione più stretta

La coalizione antibalistica ha anche una forte dimensione industriale. I Paesi firmatari intendono mettere in comune competenze, tecnologie e capacità produttive per sviluppare soluzioni più rapide, integrate e meno costose rispetto a un approccio basato esclusivamente su programmi nazionali separati.

Per l’Italia, ai lavori tecnici partecipa anche Leonardo, gruppo centrale nel comparto aerospazio, difesa e sicurezza. La presenza dell’industria è uno degli aspetti chiave del progetto: Freyja dovrà infatti unire visione militare, ricerca tecnologica e capacità produttiva.

Il piano prevede una maggiore cooperazione tra aziende della difesa, condivisione di know-how, definizione di requisiti comuni e apertura tecnologica tra partner fidati. L’obiettivo è evitare duplicazioni, accelerare lo sviluppo e rafforzare l’autonomia strategica europea nel settore della difesa aerea e missilistica.

Complementare alla NATO, non alternativa

Un punto politicamente delicato riguarda il rapporto tra Freyja, le capacità nazionali e la NATO. La nuova iniziativa viene presentata come complementare ai programmi già esistenti, non come alternativa all’Alleanza Atlantica.

Lo scudo antibalistico europeo dovrà quindi integrarsi con le architetture NATO e con i sistemi già operativi o in fase di acquisizione da parte dei singoli Paesi. L’obiettivo è costruire una rete più efficiente e coordinata, senza duplicare inutilmente strutture di comando o sistemi già disponibili.

In questo quadro, Freyja rappresenta un tassello della crescente attenzione europea alla difesa del proprio spazio aereo, in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina, dalla pressione russa e dalla necessità di proteggere infrastrutture critiche e popolazioni civili.

I prossimi passi: requisiti comuni, governance e finanziamenti

Dopo la dichiarazione politica, la sfida sarà trasformare Freyja in una capacità concreta. I dieci Paesi firmatari dovranno definire in tempi rapidi i requisiti operativi e tecnici comuni, avviare gruppi di lavoro specializzati e stabilire una governance condivisa.

Tra i passaggi previsti figurano anche lo scambio di informazioni e dati radar, la definizione di una road map per le prime capacità operative e l’individuazione dei canali di finanziamento, inclusi quelli collegati agli strumenti europei per la difesa.

La partita sarà quindi tecnica, industriale e politica. Freyja dovrà dimostrare di poter superare le tradizionali lentezze dei programmi multinazionali europei e rispondere a una necessità ormai evidente: costruire una difesa aerea integrata, credibile e pronta contro minacce sempre più rapide e difficili da intercettare.

Una nuova fase per la difesa europea

La nascita di Freyja segna un passaggio significativo nel percorso verso una maggiore integrazione della difesa europea. La minaccia missilistica non riguarda più soltanto i Paesi sul fianco orientale, ma l’intero continente, dalle capitali alle infrastrutture energetiche, dai porti agli aeroporti, dai centri industriali alle basi militari.

Per questo la nuova coalizione antibalistica viene letta come una risposta strategica a un’esigenza comune: proteggere l’Europa con strumenti europei, valorizzando al tempo stesso il contributo dell’Ucraina e la cooperazione con la NATO.

Freyja nasce dunque come scudo, ma anche come banco di prova. Se il progetto riuscirà a tradurre ambizione politica, capacità industriale ed esperienza operativa in un sistema realmente integrato, potrebbe diventare uno dei pilastri della futura architettura di sicurezza del continente.

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