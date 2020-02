Tragedia a Roma: poliziotto in pensione si uccide con un colpo di pistola

Tragedia nella giornata di ieri, sabato 15 febbraio 2020, a Roma in zona Tor de’ Cenci, nel IX municipio. L’allarme è scattato dopo la segnalazione dell’esplosione di un colpo di pistola in uno stabile di Via Vitaliano Rotellini.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia del Commissariato Spinaceto. Pochi minuti prima la tragedia: un uomo, un ex poliziotto in pensione, aveva deciso di togliersi la vita sparandosi con un’arma regolarmente detenuta.

Al momento non sono chiari i motivi che hanno spinto l’ex agente all’estremo gesto.

