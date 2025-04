Tragedia a Foggia: poliziotto si toglie la vita con l’arma d’ordinanza

FOGGIA – Un agente di polizia di 43 anni in servizio presso la Questura di Foggia si è tolto la vita nel corso della notte all’interno della sua abitazione. La tragedia è stata scoperta questa mattina dai suoi colleghi di lavoro, che hanno dato l’allarme non vedendolo presentarsi in servizio.

Secondo quanto emerso, l’uomo si sarebbe sparato utilizzando la pistola d’ordinanza. La notizia ha profondamente scosso l’ambiente della Questura foggiana, dove l’agente era conosciuto e apprezzato.

I colleghi, visibilmente provati dall’accaduto, lo descrivono come un poliziotto ligio al dovere e particolarmente dedito al lavoro. L’uomo non era sposato e non aveva figli.

La tragedia riaccende l’attenzione sul tema del disagio psicologico all’interno delle forze dell’ordine, una problematica che continua a manifestarsi con episodi drammatici come quello avvenuto a Foggia.