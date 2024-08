Tragedia a Chieti: muore a 45 anni il poliziotto Fabrizio Francescone

Chieti, 3 agosto 2024 – La comunità di Chieti è profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Fabrizio Francescone, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Volante. Francescone, 45 anni, è deceduto ieri, 2 agosto, a causa di un malore improvviso che lo ha colpito nella sua abitazione a Penne.

Tragica scomparsa di un poliziotto stimato

Francescone avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 5 agosto. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto incolmabile non solo tra i colleghi della questura, ma anche tra tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano. Era ricordato come “una persona speciale, sempre pronta a darti un consiglio” e “sempre gioviale e sorridente”.

Il cordoglio della Questura di Chieti

Il questore Aurelio Montaruli, a nome di tutti i colleghi, ha espresso un messaggio di affettuosa vicinanza ai familiari di Fabrizio Francescone. “Fabrizio era un esemplare poliziotto dalle forti doti umane, sempre pronto ad essere vicino al cittadino,” ha dichiarato il questore, evidenziando le qualità umane e professionali del collega scomparso.

La notizia della morte di Fabrizio Francescone ha suscitato una grande ondata di commozione e messaggi di cordoglio. Amici, colleghi e cittadini hanno espresso il loro dolore e la loro solidarietà alla famiglia di Fabrizio. La sua scomparsa è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano.

Fabrizio Francescone era noto per la sua dedizione al lavoro e per il suo impegno nel servizio alla comunità. Le sue forti doti umane e la sua capacità di essere sempre vicino ai cittadini lo rendevano un esempio di professionalità e umanità. La sua perdita lascia un vuoto difficile da colmare nella questura di Chieti e in tutta la comunità.

