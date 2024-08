Giovane carabiniere tenta il suicidio in Versilia: è grave

Un drammatico evento ha scosso la comunità della Versilia nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024. Un giovane carabiniere di 22 anni ha tentato il suicidio sparandosi con una pistola mentre si trovava a casa di un parente a Viareggio.

Il militare, arrivato in Versilia solo pochi giorni prima, il 1° agosto, per prestare servizio presso una locale stazione dei carabinieri, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cisanello a Pisa. Attualmente, il giovane versa in gravi condizioni.

Inizialmente, si era diffusa la notizia erronea del decesso del carabiniere, successivamente smentita. La gravità della situazione rimane comunque alta, con il personale medico che sta facendo il possibile per salvare la vita del giovane.

Le ragioni che hanno spinto il carabiniere a questo gesto estremo sono al momento sconosciute. L’Arma dei Carabinieri, profondamente scossa dall’accaduto, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Questo tragico evento ha colpito profondamente non solo i colleghi del giovane carabiniere, ma l’intera comunità locale. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere le circostanze che hanno portato a questo drammatico tentativo di suicidio.

Seguiranno aggiornamenti sulla condizione del giovane carabiniere e sugli sviluppi delle indagini.

