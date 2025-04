Terrore in volo: tenta di dirottare un aereo, accoltella due persone e viene ucciso da un passeggero

A bordo 14 persone. La polizia ha identificato l’aggressore.

Un passeggero di un piccolo aereo proveniente dal Belize giovedì ha sparato a un americano armato di coltello che stava tentando un dirottamento, ha detto la polizia della nazione caraibica. L’aspirante dirottatore ha minacciato il pilota poco dopo che il Cessna Grand Caravan della Tropic Air del Belize è decollato la mattina con 14 persone a bordo dalla città di Corozal. Era diretto verso l’isola del Belize di San Pedro, ma l’uomo ha ordinato al pilota di dirigersi “fuori dal paese”, ha detto il commissario di polizia Chester Williams a Channel 5 news.

L’aereo ha sorvolato per un po’ di tempo l’aeroporto internazionale di Belize City prima di atterrare proprio mentre stava per esaurire il carburante, a quel punto il dirottatore ha accoltellato due altri passeggeri. Uno aveva un’arma da fuoco che aveva la licenza di portare e ha sparato all’aggressore, secondo i funzionari e i media locali. La polizia ha identificato l’aggressore come Akinyela Sawa Taylor, 49 anni, cittadino statunitense, apparentemente un veterano militare. I passeggeri feriti sono stati portati in ospedale. L’ambasciata degli Stati Uniti in Belize ha espresso il suo rammarico per l’incidente alla vigilia del lungo fine settimana di Pasqua.