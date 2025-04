Tentato Omicidio: cerca di sgozzare un Carabiniere, salvato dal colletto del giubbotto

Un drammatico episodio di violenza domestica ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella giornata di ieri a Marano, nell’area nord di Napoli. Un uomo di 46 anni, dopo aver aggredito la moglie e i figli, ha tentato di accoltellare alla gola un carabiniere intervenuto in soccorso della famiglia, ma è stato fermato grazie all’equipaggiamento protettivo in dotazione al militare.

L’allerta è scattata nella tarda serata di giovedì 17 aprile 2025, in pieno Giovedì Santo, quando una pattuglia della sezione Radiomobile dei carabinieri di Marano è stata chiamata a intervenire in seguito a una segnalazione di maltrattamenti in ambito familiare. La Centrale Operativa aveva ricevuto l’allarme riguardante una donna e i suoi figli vittime di aggressione da parte del marito.

All’arrivo dei militari sul posto, il 46enne ha tentato immediatamente la fuga, ma è stato rapidamente raggiunto dai carabinieri. In un gesto di disperazione e furia, l’uomo ha estratto un taglierino puntandolo alla gola di uno dei militari. Solo grazie alla resistenza del colletto della giacca a vento in dotazione all’Arma, la lama è rimasta bloccata nel tessuto protettivo, scongiurando quello che poteva rivelarsi un esito fatale.

Dopo la colluttazione, l’aggressore è stato immobilizzato e posto in stato di arresto con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova in stato di detenzione presso il carcere locale in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari.

Nel frattempo, i familiari dell’uomo, vittime della violenza iniziale, sono stati trasportati presso l’ospedale di Giugliano di Napoli per ricevere le cure necessarie. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica completa dell’accaduto e le motivazioni alla base di tale esplosione di violenza.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI