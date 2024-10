Sudan: raid aereo dell’aviazione nel sud di Khartum, almeno 23 morti e 40 feriti

Questo ultimo attacco fa parte di una grande offensiva lanciata dall’esercito lo scorso 26 settembre per riconquistare le aree sotto il controllo delle Rsf, tuttavia la crescente dipendenza delle Saf dalla potenza aerea – che secondo il leader delle Rsf, Mohamed Hamdadn Dagalo, è sostenuta anche dall’aviazione egiziana – ha attirato critiche da parte di gruppi per i diritti umani che li accusano di bombardamenti indiscriminati e di mettere in pericolo i civili. Nel frattempo l’esercito sudanese ha compiuto notevoli progressi nel centro e nel sud di Khartum, riprendendo il controllo di diverse aree della capitale, di Khartoum Nord e di Sennar.

“Sono scoppiati violenti scontri tra l’esercito e le Rsf nell’area di Al Maqrin, nel centro di Khartum”, hanno riferito fonti citate dal “Sudan Tribune”, secondo cui il Corpo corazzato è stato dispiegato in vaste zone dei quartieri di Al Lamab, Al Rumaila e Al Hamadab, nel sud di Khartum, dove si sono verificati scontri con armi pesanti. L’esercito ha inoltre ripreso il controllo dei quartieri di Al Kadru, Al Darushab e Al Samrab, nel nord di Khartum Nord, nell’ambito dell’operazione militare avviata alla fine del mese scorso. Le fonti hanno inoltre rivelato la continua avanzata dell’esercito nelle aree a ovest di Al Harat, Umm Bada, Al Fatihab, Al Muraba’at e a sud di Al Shaqla, a Omdurman, tutte aree controllate dalle Rsf dall’inizio del conflitto.