Tragedia a Villa San Giovanni in Tuscia: giovane poliziotto muore improvvisamente

La comunità di Villa San Giovanni in Tuscia è stata colpita da un lutto improvviso nella serata di venerdì 11 ottobre. Arsiero Fabbri, un poliziotto di 42 anni, è deceduto a causa di un malore fulminante mentre si trovava in un bar con alcuni amici.

Un malore fatale

Secondo le prime ricostruzioni, Fabbri sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’episodio ha gettato nello sconforto l’intera comunità, lasciando tutti increduli di fronte a una perdita così inaspettata.

Il cordoglio della comunità

Il Comune di Villa San Giovanni in Tuscia ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale: “Il paese questa mattina si è svegliato sconvolto dalla terribile notizia della prematura scomparsa del giovane concittadino Arsiero Fabbri. Evento che lascia l’intera cittadinanza senza fiato per la sua drammaticità. Esprimiamo a nome dell’intero paese vicinanza alla famiglia del caro Arsiero.”

Una vita al servizio della comunità

Arsiero Fabbri era un poliziotto stimato, in servizio presso il commissariato di Civitavecchia. Residente nel suo paese natale, lascia la moglie e una figlia piccola. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per i suoi cari, ma anche per l’intera comunità che lo conosceva e apprezzava per il suo impegno professionale.

Un dolore che si aggiunge al dolore

La tragedia che ha colpito la famiglia Fabbri si somma a un altro recente lutto. Lo scorso aprile, infatti, la sorella di Arsiero, Lucia Fabbri, era venuta a mancare all’età di soli 38 anni. Questa nuova perdita rende ancora più profondo il dolore che la famiglia sta attraversando.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale

Cosa Aspetti? Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI