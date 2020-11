Strade Sicure, M5S: elevare a 70 ore gli straordinari per contingente Forze Armate

“Nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’ – prorogata fino al 31 dicembre 2020 per far fronte all’emergenza Covid – un ruolo fondamentale viene giocato dalle Forze Armate che ha messo sul campo 750 militari in aggiunta al contingente normalmente impiegato”, così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Difesa.



“In Commissione è stato votato un parere favorevole, a firma del capogruppo Aresta, che valuta l’opportunità di elevare fino a 70 il numero di ore di straordinario per il personale delle Forze Armate che è a tutt’oggi impiegato nell’operazione ‘Strade Sicure’. Per questo abbiamo chiesto al Governo di valutare il provvedimento e di approntare le opportune risorse finanziarie portandolo ai valori e livelli delle Forze di Polizia”, concludono i deputati del MoVimento 5 Stelle.