Sottosegretario alla Difesa Perego: “Serve meno burocrazia, bisogna essere proattivi”

La celebre pax americana non esiste più: “E’ venuto meno il modello di esportazione della democrazia (basta pensare all’Iraq e all’Afghanistan) ma allo stesso tempo sarebbe auspicabile che gli Usa mantenessero il ruolo di provider di sicurezza globale e di stabilità che la storia contemporanea gli ha assegnato”.

Trump parla spesso di ‘global South’: “Il confronto coi Paesi emergenti deve diventare un’opportunità di crescita. E in questo senso l’Italia può giocare un ruolo importante grazie ai rapporti bilaterali come quello con le monarchie del Golfo e quello con l’India di Modi“. Il sottosegretario si sofferma infine su ciò che rende lento il modo di reagire ai cambiamenti del continente europeo: “Soprattutto i pregiudizi ideologici. ll mondo va a una velocità e noi europei a un’altra. Basti pensare alle implicazioni del green deal che, per come è stato impostato, è stato un danno irreparabile per l’industria e l’economia” conclude Perego di Cremnago.