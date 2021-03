STAGE DI ARDIMENTO ALLA BRIGATA SASSARI

Si è concluso il primo stage di ardimento organizzato a favore dei reparti della Brigata “Sassari”.



L’attivìtà sì è svolta presso la Caserma “Monfenera”, sede dell 51′ Reggimento Fanteria “Sassari”, mediante l’impiego della speciale torre presente nell’infrastruttura.

Questo primo stage, che ha avuto corso nel pieno rispetto delle disposizioni emanate per il contrasto e il contenimento epidemiologico da COVID-1 9, è stato

pianificato e condotto da personale qualificato dell’Esercito, istruttori dell 51′ Reggimento e indirizzato a un’aliquota di Ufficiali, Sottuffìciali e Graduati del 5′ Reggimento Genio Guastatori.



Dopo un adeguato periodo di istruzione in aula e di familiarizzazione con i materiali e con le altezze, i militari hanno appreso ed eseguito le tecniche per poter effettuare discese in corda doppia da pareti verticali e

inclinate, esercizi che consentono al combattente di acquisire la capacità di poter operare anche in ambienti diffcili e in condizioni estreme.

Lo stage di ardimento è solo una delle attività addestrative svolte a favore delle unità della Brigata “Sassari”, in previsione del loro impiego in future attività operative.