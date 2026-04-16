Morto il Sergente Maggiore Aiutante Salvo Bufalino: il cordoglio del ministro Guido Crosetto
Il cordoglio del ministro della Difesa
Profondo cordoglio per la scomparsa del Sergente Maggiore Aiutante Salvo Bufalino, militare dell’Esercito Italiano, deceduto in seguito a un malore mentre era in servizio presso la Caserma “Emanuele Filiberto” di Roma.
A esprimere la vicinanza della Difesa è stato il ministro Guido Crosetto, che ha affidato a una dichiarazione ufficiale il messaggio di dolore e partecipazione per la morte del militare.
La dichiarazione di Guido Crosetto
“A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Sergente Maggiore Aiutante Salvo Bufalino dell’Esercito, mancato in seguito a un malore mentre prestava servizio presso la Caserma “Emanuele Filiberto” di Roma. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi dell’Esercito”.
Dove e quando è avvenuto il decesso
Secondo quanto reso noto nella dichiarazione del ministro, Salvo Bufalino è morto dopo un malore accusato mentre prestava servizio nella Caserma “Emanuele Filiberto”, struttura militare situata a Roma.
Al momento, nelle informazioni disponibili, il riferimento ufficiale conferma il luogo del decesso e la circostanza del malore sopraggiunto durante il servizio.
Chi era Salvo Bufalino
Il militare scomparso era il Sergente Maggiore Aiutante Salvo Bufalino, appartenente all’Esercito. Nella nota diffusa dal ministro della Difesa viene indicato con il suo grado e con il nome completo, mentre il messaggio istituzionale sottolinea la vicinanza dell’intera famiglia della Difesa.
Il messaggio della Difesa ai familiari e ai colleghi
Nel ricordo del sottufficiale, il ministro Crosetto ha voluto rivolgere un pensiero diretto ai familiari e ai colleghi dell’Esercito, evidenziando la partecipazione della Difesa in un momento di grande dolore.
Il messaggio istituzionale ribadisce dunque il lutto che ha colpito non solo i parenti del militare, ma anche l’intera comunità dell’Esercito Italiano.
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