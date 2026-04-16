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Cronaca

Rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fuga

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È caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a Napoli. Un gruppo di banditi armati, e con il volto coperto, sono riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito attraverso un cunicolo sotterraneo, praticando un foro nel pavimento, dal quale poi sono fuggiti.

L’allarme è scattato intorno alle 12.45. All’interno della banca si trovavano 25 persone tra clienti e dipendenti, trattenute dai rapinatori durante tutte le fasi della rapina. Attimi di forte tensione, con i presenti costretti a rimanere sotto la minaccia delle armi mentre i malviventi svuotavano diverse cassette di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno circondato l’area e predisposto posti di blocco nella zona. Gli ostaggi sono stati liberati poco dopo dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Sul posto si è recato anche il procuratore Capo di Napoli, Nicola Gratteri, che ha seguito personalmente le operazioni. Nessun ferito, ma tre ostaggi hanno accusato lievi malori per lo spavento e sono stati soccorsi sul posto dal 118. Il bottino, trafugato in parte anche dalle cassette di sicurezza del caveau, è ancora da quantificare.

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