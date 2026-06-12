Militari, la partita degli stipendi arriva a Palazzo Chigi: USMIA chiede un incontro urgente a Meloni

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Roma, 11 giugno 2026 — La specificità militare è riconosciuta dalla legge, ma per USMIA Interforze resta ancora senza un vero peso economico e previdenziale. Per questo l’organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con l’obiettivo di portare sul tavolo del Governo una questione che riguarda direttamente il futuro del personale militare.

Il punto è semplice e, allo stesso tempo, decisivo: se la condizione militare è diversa da quella di altri lavoratori dello Stato, allora questa differenza deve essere riconosciuta anche con risorse adeguate, non solo con formule scritte nelle norme.

Contratto Difesa e Sicurezza, il momento è adesso

La richiesta arriva in vista del rinnovo contrattuale del Comparto Difesa e Sicurezza, una fase che per USMIA Interforze rappresenta un passaggio chiave.

Il sindacato ritiene indispensabile destinare risorse aggiuntive al personale militare, affinché la specificità non resti un principio astratto, ma diventi un riconoscimento concreto sul piano normativo, economico e accessorio.

In altre parole, la partita del contratto non può limitarsi agli adeguamenti ordinari. Per USMIA, serve un intervento capace di tenere conto della natura particolare della professione militare, fatta di vincoli, responsabilità e disponibilità al servizio.

Specificità militare, perché il nodo non è solo simbolico

La specificità militare non riguarda soltanto il ruolo svolto in uniforme. Riguarda le condizioni concrete in cui quel ruolo viene esercitato: obblighi particolari, limitazioni, responsabilità operative e una disponibilità che caratterizza in modo peculiare la vita professionale del personale militare.

È su questo punto che USMIA Interforze chiede un cambio di passo. Il riconoscimento previsto dalla legge, secondo l’organizzazione, deve essere accompagnato dalle risorse necessarie per produrre effetti reali.

Senza un finanziamento adeguato, il rischio è che la specificità resti un’etichetta: importante sul piano dei principi, ma debole sul piano delle conseguenze pratiche.

Previdenza dedicata, l’altro fronte aperto

Nel confronto chiesto al Governo c’è anche il tema della previdenza dedicata. USMIA Interforze considera non più rinviabile il completamento del relativo finanziamento.

Per il sindacato si tratta di uno strumento essenziale per garantire tutele adeguate alle future generazioni di militari. Un tema che guarda oltre l’immediato rinnovo contrattuale e investe la prospettiva di lungo periodo di chi sceglie la carriera militare.

La previdenza dedicata viene collegata direttamente alla valorizzazione di una professione segnata da responsabilità specifiche e da una disponibilità al servizio che non può essere trattata come un dettaglio amministrativo.

La richiesta a Meloni: aprire subito il confronto

Con la richiesta di incontro urgente al Presidente del Consiglio, USMIA Interforze punta a portare la questione al livello politico più alto.

L’obiettivo è ottenere risposte concrete prima e durante la fase del rinnovo contrattuale, chiedendo che il Governo individui risorse aggiuntive e completi il finanziamento della previdenza dedicata.

La posizione del sindacato è netta: la specificità militare deve avere un riconoscimento reale, anche sul piano economico e previdenziale. Non basta richiamarla nei testi normativi se poi mancano gli strumenti per renderla effettiva.

Chi ha firmato la richiesta

La richiesta è stata sottoscritta dal Segretario Generale Esercito, Leonardo Nitti, dal Segretario Generale Marina, Roberto Mangione, e dal Segretario Generale Carabinieri, Carmine Caforio.

Una presa di posizione che mette al centro il personale militare e chiede al Governo un segnale chiaro: trasformare la specificità riconosciuta dalla legge in misure concrete, finanziate e capaci di incidere davvero sulla vita professionale e previdenziale di chi serve il Paese in uniforme.

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