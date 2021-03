Spari contro i carabinieri,morì un maresciallo. Chiesto l’ergastolo, il pm: “Voleva ucciderli entrambi”

Giuseppe Papantuono la mattina del 13 aprile del 2019 aveva un solo interesse: ” uccidere entrambi i carabinieri”. Lo ha detto il pm Laura Simeone nel corso della sua requisitoria a margine della quale ha invocato l’ergastolo per l’omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro e 5 anni per il tentato omicidio del carabiniere Pasquale Casertano, 28enne di Caserta, costituitosi parte civile insieme all’Arma dei Carabinieri.

Solo la “la prontezza del militare Pasquale Casertano, che mise in moto l’auto di servizio e fuggì” evitò che anch’egli finisse vittima dell’agguato avvenuto a Cagnano Varano, in provincia di Foggia. Si torna in aula ad aprile, secondo quanto riferiscono i colleghi di FoggiaToday.

La follia degli spari contro i carabinieri si è verificata il 13 aprile del 2019. Papantuono era in strada e ha chiamato i carabinieri. Non appena il militare ha abbassato il finestrino, l’uomo ha sparato uccidendo Di Gennaro e ferendo Casertano. “