Dl Sostegni, poche risorse per i militari. On. Occhionero: ‘Garantire ulteriori 30 ore di straordinario’

“Il Decreto Legge Sostegni, approvato dal Governo, ha ricevuto il bollo della Ragioneria generale dello Stato e a breve verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.” È quanto sottolinea l’On.le Occhionero

Capogruppo ItaliaViva Commissione Difesa Camera dei Deputati



“Il Decreto, che ricordo vale 32 miliardi, reca misure urgenti in materia di sostegno, alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché adeguati finanziamenti per le Forze dell’ordine che fronteggiano in queste ore l’emergenza. Purtroppo, per le donne e gli uomini delle Forze Armate, vengono stanziate poche risorse rispetto a quelle realmente utili a fronteggiare l’emergenza. Pochi giorni – continua l’Occhionero – fa anche la Rappresentanza Militare ha richiamato l’attenzione sulla condizione dei soldati, che tutti i giorni sono impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.



“Infatti il Governo, pur avendo prorogato l’aumento del contingente di 753 unità, in aggiunta alle attuali 7050, a dimostrazione dell’emergenza ancora in atto, non ha previsto per esso una giusta ed adeguata remunerazione, in considerazione del lavoro che i soldati di “Strade Sicure” svolgono a stretto contatto con la popolazione per fronteggiare la pandemia.

Il Decreto Legge approderà, a breve, alle Commissioni per la successiva conversione in Legge. In tale sedi sarà necessario emendare il testo, garantendo alle donne e agli uomini di Strade Sicure ulteriori 30 ore di lavoro straordinario retribuito.

A tale necessaria modifica dovrà anche essere nuovamente aggiunta la possibilità di concedere le proprie ferie ai colleghi, le cosiddette “ferie solidali“, che, in situazioni di gravità familiari e personali, non hanno a disposizione nessun istituto a tutela. Tale possibilità, già introdotta dal Governo Renzi nel “Job Act”, era stata estesa al personale militare fino al 30 settembre dell’anno scorso.

È necessario, visto il protrarsi della pandemia, rinnovare l’estensione del beneficio.

In Commissione Difesa della Camera – conclude l’on. Occhionero – mi impegnerò affinché tali mancanze vengano sanate.”