36 Marescialli qualificati Sottufficiali di Corpo: Punti di Forza e Valori Fondamentali

La Scuola Sottufficiali dell’Esercito, situata nella prestigiosa caserma “Soccorso Saloni”, ha ospitato recentemente l’11° Corso per Sottufficiale di Corpo. Questo evento rappresenta un momento cruciale nella formazione delle figure chiave all’interno dell’Esercito italiano, riflettendo l’impegno dell’istituzione nel promuovere non solo l’eccellenza operativa, ma anche i valori fondamentali che guidano il servizio militare.

Il corso ha enfatizzato lo scambio di conoscenze, competenze ed esperienze, sottolineando l’importanza di mantenere e sviluppare le componenti fondamentali dell’Esercito. In particolare, l’etica militare e l’identità aggregante sono state evidenziate come pilastri per il mantenimento di un servizio efficace e rispettoso dei valori tradizionali.

Il Generale di Brigata Roberto Vergori, Comandante della Scuola, ha sottolineato l’importanza della figura del Sottufficiale di Corpo nell’Esercito. Ha riconosciuto il loro ruolo cruciale nel mantenere l’integrità dell’istituzione, sottolineando la responsabilità e la rilevanza di ogni singola componente, soprattutto quella umana, in ogni ordine e grado. Secondo il Generale Vergori, i Sottufficiali di Corpo sono essenziali per sostenere il senso di appartenenza, la mentalità vincente e la fiducia reciproca all’interno delle unità, guadagnandosi il rispetto sul campo e guidando con giustizia e dedizione.

La formazione offerta alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito si distingue per la sua intersezione unica tra competenze accademiche, fornite dall’Università degli Studi della Tuscia, e l’esperienza pratica maturata in decenni di operazioni militari, sia a livello nazionale che internazionale. Questo approccio garantisce agli Allievi Marescialli una formazione completa, preparandoli ad operare con efficacia, prontezza operativa e versatilità in scenari moderni e in ogni ambiente operativo.

L’etica militare, con le sue radici secolari, non è una nozione statica, ma una realtà viva che si fortifica ed evolve continuamente. I sottufficiali di corpo rappresentano i pilastri dell’istituzione, incarnando e trasmettendo i valori e i principi che definiscono l’essenza dell’Esercito. La loro presenza e il loro ruolo all’interno dell’istituzione sono cruciali per mantenere un equilibrio tra la tradizione e l’innovazione, garantendo che l’Esercito rimanga fedele ai suoi valori fondamentali mentre si adatta alle sfide del mondo moderno.

