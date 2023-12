Davide contro Golia: odissea giudiziaria di un graduato della Marina Militare

Ancora una volta Davide ha battuto Golia ma stavolta non è bastata una pietra scagliata con una fionda. Ci sono voluti oltre due anni per vedere conclusa l’odissea giudiziaria di un graduato della Marina Militare – Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La vicenda ha inizio nell’anno 2021 quando il mondo intero lottava per sopravvivere all’epidemia mondiale del Covid-19.

Qual è stata la colpa del graduato? Quella di consultare il proprio medico di famiglia una volta accusati i sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, preoccupandosi della propria salute e ottenendo il rilascio di una idonea certificazione medica. Una preoccupazione questa, secondo l’amministrazione del militare, ritenuta eccessiva, in uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese e non solo.

Da lì in poi il militare ha iniziato a vivere un vero e proprio calvario. Un vero incubo giudiziario con la Procura Militare della Repubblica che lo accusava di reati che andavano dalla “simulazione di infermità” alla “truffa militare continuata ed aggravata”. Con questi capi di imputazione si potrebbe essere degradati e addirittura congedati con disonore.

Aspetti non di secondaria importanza per un militare alla soglia dei 30 anni di servizio. Grazie alla documentazione presentata dal legale di fiducia del graduato – l’avvocato Giorgio Carta – le tesi dell’accusa sono finite in un decreto di archiviazione del GIP su richiesta dello stesso Pubblico Ministero. Pertanto, visto l’esito favorevole al militare e visto il dettato normativo dell’art. 18 comma 1 del D.l. 67/97, le spese legali relative al giudizio saranno rimborsate interamente dall’amministrazione di cui il militare ne fa parte.

Questa odissea giudiziaria, conclusasi in tempi relativamente brevi, spinge comunque a una riflessione: il “Golia” dell’Amministrazione va sempre affrontato, perché – come la storia insegna – anche i giganti possono essere sconfitti.“Sii il fautore del tuo destino”

