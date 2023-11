Riunione del Comitato Etico dell’Arma dei carabinieri: Ma sono stati affrontati i veri Temi Critici?

L’istituzione del Comitato Etico-Giuridico all’interno dell’Arma dei Carabinieri, guidato dal Gen. C.A. Teo Luzi, sembra un passo avanti lodevole, un’incursione nel pensiero progressista e un tentativo di allinearsi ai moderni standard di etica e innovazione. Ma, in una realtà dove le problematiche interne si fanno sempre più pressanti, ci chiediamo: quali sono le vere priorità di questo illustre consesso?

Ben venga un think tank sull’etica, ma non possiamo fare a meno di notare alcune zone d’ombra che persistono all’interno dell’Arma, e che meriterebbero un’attenzione maggiore.

Scavalcamenti Selettivi: La Doppia Misura nei Concorsi Interni dell’Arma

Prendiamo, ad esempio, la situazione dei concorsi interni, specificatamente il recente concorso per Vice Brigadieri. Sì, i vincitori sono stati selezionati, i corsi di preparazione sono iniziati, ma l’alto numero di rinunce solleva interrogativi inquietanti. Le ragioni di tali rinunce? La “posizione organica” eccessivamente saturata e il fenomeno dello “scavalcamento”. È sorprendente come, nonostante l’apertura verso la modernità, certe pratiche antiquate e restrittive continuino a persistere, bloccando di fatto le carriere di molti militari meritevoli. In questo scenario, sorge una domanda tanto ironica quanto seria: quanto è etico che i vertici dell’Arma possano liberamente “scavalcare” nelle loro carriere, mentre i brigadieri e marescialli si trovano intrappolati in un labirinto di restrizioni e regole? Sembra quasi che l’ascensore della carriera funzioni solo per alcuni piani privilegiati, lasciando gli altri a prendere le scale.

Trasferimenti: Quanta etica c’è nel negare un trasferimento per motivi sanitari o familiari?

Il problema dei trasferimenti negati all’interno dell’Arma dei Carabinieri, soprattutto per motivi sanitari o familiari, mette in luce una sfida critica nell’equilibrio tra efficienza organizzativa e sensibilità umana. Frequentemente, queste richieste di trasferimento vengono respinte per “motivi organici”, una formula che, sebbene apparentemente neutra, nasconde una realtà più complessa e spesso dolorosa per il personale coinvolto.

Questa pratica solleva questioni significative riguardo la priorità delle necessità umane e personali dei carabinieri rispetto alle esigenze strutturali dell’organizzazione. In un’istituzione che, per natura e missione, dovrebbe essere un modello di umanità e di servizio alla collettività, sembra esserci una discordanza tra i valori promossi e le pratiche interne.

Le motivazioni organizzative, come la mancanza di personale o la necessità di mantenere un certo equilibrio nei reparti, sono senza dubbio importanti per il funzionamento efficiente dell’Arma. Tuttavia, quando queste ragioni diventano un ostacolo sistematico ai trasferimenti per motivi legittimi e umani, si crea un paradosso. Questo approccio trascura il benessere dei singoli membri dell’Arma, che si trovano a dover gestire situazioni di vita complesse senza il supporto necessario.

Inoltre, questa prassi pone un peso ingiusto sulle spalle di coloro che affrontano già difficoltà personali, come problemi di salute o esigenze familiari. Questo può portare a un senso di isolamento e frustrazione, minando il morale e, potenzialmente, l’efficacia operativa del personale. Perché i disagi causati da decisioni a livello superiore devono gravare su coloro che già affrontano situazioni personali complesse?

Avanzamenti: Quanta etica c’è in un sistema che non premia il merito?

Il tema degli avanzamenti e delle esclusioni all’interno dell’Arma dei Carabinieri solleva interrogativi significativi sulla giustizia e l’etica delle procedure adottate. Recentemente, un crescente senso di delusione ha iniziato a permeare tra gli ufficiali superiori e generali. Alcuni si trovano esclusi dai processi di avanzamento, mentre altri sono intrappolati in situazioni che sfidano ogni logica trasparente e meritocratica.

Queste situazioni di stallo e incertezza non sono solo demoralizzanti per il personale coinvolto, ma suscitano dubbi sulla legittimità e l’equità dei criteri utilizzati. In un’istituzione come l’Arma dei Carabinieri, dove la disciplina e la gerarchia sono fondamentali, la gestione degli avanzamenti dovrebbe essere un esempio di chiarezza e giustizia. Tuttavia, ciò che si osserva sembra più un complicato puzzle di decisioni, dove la competenza e il merito non sempre emergono come i fattori determinanti.

In questo contesto, il ruolo del Comitato Etico-Giuridico dovrebbe essere quello di interrogarsi sulla moralità di tali processi. Il comitato ha il dovere di valutare l’etica dietro le decisioni relative agli avanzamenti, considerando il profondo impatto che queste hanno sul morale e sulla carriera degli individui coinvolti.

La questione fondamentale è: quanto è etico mantenere un sistema che, in alcuni casi, sembra premiare non il merito o la competenza, ma piuttosto l’abilità nel navigare in un mare di regolamenti spesso opachi? È un sistema che può portare all’esclusione di individui altamente qualificati e meritevoli, solamente a causa di tecnicismi burocratici o di interpretazioni discutibili dei criteri.

In sintesi, la sfida etica qui è duplice: da un lato, garantire che i processi di avanzamento siano trasparenti, equi e basati sul merito; dall’altro, assicurare che chi viene escluso non sia vittima di ingiustizie o di sistemi decisionali iniqui. Solo affrontando questi aspetti, il comitato potrà contribuire a costruire un ambiente di lavoro in cui la fiducia e il rispetto per il sistema di avanzamento siano incondizionati.

L’Agenda Futura del Comitato Etico-Giuridico dell’Arma dei Carabinieri

In conclusione, mentre il Comitato Etico-Giuridico dell’Arma dei Carabinieri contempla il proprio futuro, tra ambizioni di innovazione e sostenibilità, emerge una domanda pungente: sono davvero le giuste priorità all’ordine del giorno? O forse possiamo offrire qualche suggerimento in più?

Non si tratta di mettere in dubbio la capacità o l’intenzione del comitato, ma di arricchire il dibattito con voci provenienti dal terreno, da coloro che vivono quotidianamente le realtà dell’Arma. In fondo si tratta di argomenti che meritano di essere esplorati con occhio critico e prospettiva pratica.

Quindi, mentre il comitato si prepara per le sue prossime riunioni, magari potrebbe considerare di aprire la porta a qualche idea esterna. Dopotutto, un pizzico di saggezza popolare potrebbe rivelarsi la spezia che manca in un piatto altrimenti ben congegnato. E chissà, forse con un po’ di input esterno, potremmo assistere a un cambiamento non solo promesso, ma effettivamente realizzato.

Finché non vedremo queste tematiche trasformarsi in azione concreta, rimarremo qui, con la nostra ironia e la speranza, a suggerire, osservare, e aspettare. Sperando che, un giorno, la parola “etico” nel nome del comitato sia più di un semplice ornamento, ma un vero e proprio manifesto d’azione.

