Il Futuro dell’Arma dei Carabinieri: Innovazione e Sostenibilità al Centro del Comitato Etico-Giuridico

Nel pomeriggio di ieri, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, un momento significativo ha segnato la storia dell’istituzione: la riunione del Comitato Etico-Giuridico, un organo collegiale di alto profilo istituito nel luglio del 2022. Questo comitato rappresenta un vertice di consulenza strategica ed etica, cruciale per orientare l’Arma verso sfide future.

Presieduto dal Comandante Generale Gen. C.A. Teo Luzi, il Comitato vanta la presenza di personalità di spicco del mondo accademico e istituzionale. Tra queste, figure eminenti come il Prof. Giovanni Maria Flick, Padre Paolo Benanti, il Prof. Carlo Bonzano, il Prof. Alfonso Celotto, la Prof.ssa Silvia Ciucciovino, il Prof. Angelo Clarizia, la Prof.ssa Adelisa Corsetti, il Prof. Astolfo Di Amato, il Prof. Oliviero Diliberto, il Prof. Enrico Gabrielli, l’Avv. Maurizio Greco, il Prof. Alberto Marinelli, il Prof. Giuseppe Mazzi, il Prof. Stefano Mele, la Prof.ssa Laura Palazzani hanno portato le loro esperienze e competenze per arricchire il dibattito.

Il focus della riunione è stato su temi cruciali che abbracciano la centralità della persona e i valori costituzionali, con una particolare attenzione all’evoluzione tecnologica. Si riconosce la tecnologia come una risorsa moltiplicatrice, ma non sostitutiva del fattore umano, fondamentale nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Le discussioni hanno permesso di tracciare linee programmatiche strategiche in materie chiave come formazione, comunicazione, innovazione e sostenibilità. Questi aspetti sono visti come pilastri fondamentali per modellare il futuro dell’Arma dei Carabinieri, garantendo un servizio che continua a essere di prossimità e vicinanza al cittadino, tratto distintivo dell’istituzione.

Questo incontro rappresenta un passo importante verso un’Arma dei Carabinieri sempre più moderna e attenta ai cambiamenti della società, pur rimanendo saldamente ancorata ai suoi valori fondamentali di servizio alla comunità. Le decisioni e le linee guida emerse da questa riunione saranno determinanti per plasmare le strategie future dell’Arma, assicurando che rimanga un punto di riferimento essenziale per la sicurezza e il benessere dei cittadini italiani.

