Assolto il carabiniere che cacciava gli Ufo

Il tribunale di Sondrio ha recentemente pronunciato l’assoluzione di Alessandro Di Roio, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Chiesa Valmalenco, concludendo una serie di procedimenti giudiziari che lo vedevano imputato. Di Roio, conosciuto per il suo interesse nella ricerca di UFO, era accusato di avere approfittato del suo orario di lavoro per dedicarsi a tale passione, un’accusa che lo ha portato a fronteggiare quattro procedimenti penali ordinari e due militari.

La vicenda si concentra su una somma di 80 euro netti, con l’ex comandante che nega qualsiasi irregolarità, affermando di essere sempre stato in servizio durante gli orari lavorativi. Secondo Di Roio, gli avvistamenti UFO erano frequenti in quel periodo, e molte persone si rivolgevano a lui per spiegazioni e aiuto, facendo parte delle sue responsabilità lavorative.

Nel corso della sua difesa, sono stati presentati oltre duecento pagine di dossier, che includevano fotografie di presunti UFO e fenomeni paranormali, a sostegno della legittimità delle sue indagini sugli UFO come parte delle sue funzioni ufficiali.

Di Roio è stato comandante di stazione a Chiesa in Valmalenco dal 1996 al 2021, periodo in cui ha raccolto numerose testimonianze di fenomeni inspiegabili. Nonostante il suo impegno, Di Roio ritiene che il suo interesse per gli UFO lo abbia reso un bersaglio di derisione e un personaggio non gradito tra i suoi superiori, che gli avevano consigliato di limitare le sue indagini in questo campo.

Concludendo la sua lunga battaglia legale, Di Roio esprime amarezza per il trattamento ricevuto, ma rimane fermo nella sua convinzione di aver sempre adempiuto ai suoi doveri senza commettere frodi. Il caso di Di Roio rimane un esempio singolare di come interessi personali insoliti possano intrecciarsi con responsabilità professionali, generando controversie e dibattiti legali.