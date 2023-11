Addio al generale Del Monaco, ex deputato M5S

L’onorevole Antonio Del Monaco, deputato per il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, è morto. Laureato in sociologia e arruolato nell’Esercito, aveva anche guidato il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere dal 2005 al 2007, periodo nel quale aveva attivato il progetto “Carcere sorgente educativa” in quanto credeva fermamente nella redenzione di chi ha sbagliato nella vita e che nelle strutture detentive bisogna adoperarsi per consentire a queste persone di riprendersi la propria vita improntandola su un riscatto positivo dopo un errore. Quindi l’impegno in politica e l’elezione. Si era molto impegnato su temi sociali e per il bene comune ma anche per l’apertura del Macrico di Caserta.

Lo ricorda così il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell’onorevole Antonio del Monaco, un cittadino esemplare, un amico, un uomo che con il suo impegno attivo dentro e fuori le istituzioni si è sempre prodigato per il bene della mostra terra e per la legalità. Ricorderò di Antonio la passione, i consigli saggi, il sorriso buono. Ciao Antonio”.

Il primo cittadino ha anche annunciato che sarà osservato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Del Monaco.

Lo ricorda così Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati: “Addio Antonio Del Monaco. Anni di impegno con gli stessi valori e lo stesso ideale. Il Movimento 5 Stelle perde una grande figura di riferimento, così come tutto il territorio casertano che hai sempre difeso. Gli angeli accolgano in cielo la tua anima buona. Non ti dimenticheremo”.

“Dolore e dispiacere in tutta la provincia di Caserta per la scomparsa dell’Onorevole Antonio Del Monaco. Un punto di riferimento, in particolare per la comunita’ di Maddaloni. Una persona perbene, capace e determinata. Una carriera straordinaria nell’Esercito Italiano per il Generale Del Monaco che successivamente e’ stato eletto Deputato nella passata Legislatura. Le idee politiche non ci accumunavano ma la stima era tanta, tantissima. Impegnato nell’associazionismo, si e’ sempre battuto per i piu’ deboli. Lascia un enorme vuoto. A Dio Onorevole. Sentite condoglianze alla famiglia Del Monaco”. Così l’Onorevole Regionale, Maria Luigia Iodice.

“Era un uomo gentile, perbene, con uno spiccato senso dello Stato, che ha dimostrato sia nel ruolo di parlamentare che di alto Ufficiale dell’Esercito. Era anche profondamente legato alla propria comunità, per la quale si è sempre speso in prima persona. La sua scomparsa mi addolora profondamente e alla sua famiglia vanno il mio pensiero commosso e un abbraccio sincero”, ha detto il sindaco di Caserta Carlo Marino.

“L’associazione “Il Cantiere delle Idee” esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’On. Antonio Del Monaco, figura di spicco del Movimento 5 Stelle e membro stimato della nostra comunità. In questo momento di lutto, desideriamo esprimere le nostre sincere condoglianze alla famiglia dell’On. Antonio Del Monaco e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso politico, riconoscendo l’importanza del servizio pubblico svolto e il suo impegno per il bene della comunità. La perdita di una figura, come l’on. Del Monaco, ci ricorda la fragilità della vita e la necessità di unire gli sforzi per il bene il comune. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con la famiglia dell’On. Del Monaco che possa riposare in pace, e che il suo spirito altruista continui a vivere attraverso l’impegno comune per un futuro migliore”.

Leggi al Costo di un Caffè: Senza Pubblicità e Con Contenuti Premium!