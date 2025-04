Sparatoria tra carabinieri e ladri in fuga dopo il posto di blocco: un ferito grave

Conflitto a fuoco, la scorsa notte, tra i carabinieri di Sala Consilina (impegnati in un posto di blocco) e una presunta banda di ladri nei pressi dell’uscita autostradale di Atena Lucana, lungo l’A2 del Mediterraneo. Nel corso della sparatoria uno dei malviventi, di circa 40 anni, è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto”, dov’è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso per rintracciare i complici. Per accertamenti sono state chiuse, temporaneamente, le rampe di ingresso ed uscita dello svincolo di Atena Lucana.

